Infinity Nikki ворвалась в топ App Store за сутки до релиза

Всего за 6 часов после открытия предзагрузки Infinity Nikki возглавила чарты бесплатных игр App Store в нескольких странах и регионах. Это весьма неожиданный результат для игры, которая предлагает относительно миролюбивый геймплей и основана на переодевании главной героини в различные наряды.

Такой реакции от игроков не ожидали даже сами создатели из студии Papergames, поэтому приготовили дополнительные награды. Не менее успешно Infinity Nikki показывает себя и на платформе Android. В Google Play она также стремительно поднимается в рейтингах, подтверждая статус одного из самых ожидаемых релизов года среди мобильных проектов. К сожалению, высокий интерес к игре наблюдается за рубежом, а не в русскоязычном сегменте из-за отсутствия локализации.

Напомним, что ранее разработчики представили захватывающий сюжетный трейлер, который продемонстрировал волшебный мир игры и обещал незабываемые приключения. Официальный релиз состоится уже завтра, 5 декабря, а все игроки получат приятный бонус в виде 10 бесплатных круток (Resonite Crystal ×10), доступных в почтовом ящике после выхода игры. На старте в Infinity Nikki не будет поддерживать русский язык, однако его еще могут добавить вместе с обновлениями.