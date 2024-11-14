Очаровательное приключение Infinity Nikki выйдет уже в декабре

Отправиться в захватывающее фэнтезийное приключение в Infinity Nikki, где игроков ждут милые создания и разнообразные волшебные платья, можно будет уже в следующем месяце. Разработчики из студии Papergames представили новый трейлер на G-Star 2024 и объявили дату глобального релиза. Оформить предзаказ на игру можно уже сейчас за 10 долларов, однако в день релиза Infinity Nikki будет доступна бесплатно.

За предзаказ в 10 долларов игроки получат набор полезных внутриигровых предметов и эксклюзивные косметические награды. При этом студия Papergames подчеркивает, что все основные функции игры останутся бесплатными, а покупки внутри игры будут необязательными.

Infinity Nikki станет пятой игрой популярной серии Nikki, объединяющей элементы приключений в открытом мире и уникальных модных нарядов. Главная героиня, Никки, отправляется в путешествие по фантастическим странам Миралэнда вместе с компаньоном Момо. Каждая страна отличается своей культурой и ландшафтом, что позволит игрокам встретить множество интересных персонажей и причудливых существ, а также собрать уникальные наряды. Некоторые из них обладают магическими способностями, которые помогут в исследовании мира. Миралэнд также является спокойным уголком, где можно расслабиться и насладиться атмосферой.

Infinity Nikki станет доступна 5 декабря на PlayStation 5, ПК (через собственный лаунчер и Epic Games Store), а также на iOS (App Store) и Android (Google Play).