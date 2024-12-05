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Infinity Nikki 05.12.2024
Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 54 оценки

Состоялся релиз бесплатной адвенчуры Infinity Nikki, что очень не понравилось фанатам Genshin Impact

Gutsz
Новости

После продолжительного ожидания студия Papergames все же выпустила уникальную приключенческую игру Infinity Nikki, где игроков ждет открытый мир и безграничные возможности переодевания. Сегодня игра стала доступна на всех платформах, включая ПК, PS5, iOS и Android. Однако радостное событие оказалось омрачено неожиданным инцидентом: официальный сайт игры был взломан, и судя по всему ответственность за это лежит на фанатах Genshin Impact, недовольных популярностью нового проекта.

Сразу после выхода игры на официальном сайте Infinity Nikki была замечена активность хакеров. Вместе информации об игре на нем появилось изображение с призывом для игроков "убить себя" или попробовать поиграть в Genshin Impact на частном сервере, которые к слову официально запрещены. Вероятно, поклонники Genshin Impact были возмущены растущей популярностью нового проекта.

Сообщение на сайте Infinity Nikki, которое уже было удалено
Сообщение на сайте Infinity Nikki, которое уже было удалено

Infinity Nikki предлагает погрузиться в волшебный мир Мираленда, где игроков ждет увлекательный симбиоз приключенческой игры и модного симулятора. Среди главных особенностей проекта:

  • Мир, наполненный магией и квестами. В Мираленде игроки могут исследовать разнообразные локации, решать загадки и наслаждаться красочными пейзажами.
  • Модный стиль. Отдельное внимание уделено созданию костюмов и внешнего вида персонажей — игра обещает стать раем для тех, кто обожает стиль и индивидуальность.
  • Кроссплатформенная доступность. Выбор сервера — важный шаг, поскольку аккаунт игрока будет навсегда привязан к выбранному региону. Разработчики советуют выбирать серверы с минимальной задержкой для оптимального игрового опыта.

В честь запуска проекта Infold Games приготовила множество внутриигровых наград, включая:

  • Специальный стилистический фон,
  • Позу для камеры,
  • Два 4-звёздочных костюма,
  • Значительное количество кристаллов.

Кроме того, за 30 миллионов предварительных регистраций игроки получат:

  • 50 000 украшений,
  • 300 нитей чистоты,
  • 20 резонитовых кристаллов,
  • 4-звёздочное снаряжение.
Infinity Nikki ворвалась в топ App Store за сутки до релиза

Еще до своего официального выхода Infinity Nikki уже демонстрировала ошеломляющий успех, ворвавшись в топы продаж App Store.

17
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Скорее не фанаты, а продаваны читов и частных серверов)

22
Marie Roswell

Ну так то да фанаты Ленина не настолько умные чтобы среди них были кул хацкеры.

0
Trezvopoy Marie Roswell

А ну брысь отсюда, политикан

-2
D-pool Trezvopoy

Ты то что здесь забыл?

0
Trezvopoy D-pool

Могу спросить тоже самое

0
StarfieJId

В игре нет русского языка, поэтому не интересует.

16
JKarter

Учи английский, Господи.

-33
AGS37 JKarter

и что ты забыл на русских сайтах раз английский знаешь? иди вы* в свой двор

15
JKarter AGS37

В 21 веке, любой человек, что занимается бизнесом или нет, даже на базовом уровне, пусть и мало, знает английский. А тебе бы не помешало подучить русский. У меня он и то, не родной язык, и то, я меньше ошибок в тексте делаю.

-27
StarfieJId JKarter

Я русский, мне не интересен английский язык в видеоиграх. Английский я знаю на уровне "выживальщика", мне этого достаточно.

3
StarfieJId JKarter

Ну и умничка, возьми с полки пирожок.

3
RAZEBATOR

Эта игра для девочек десяти лет. Не стёба ради пишу. Поиграл 7 часов и не понял, что делать в игре людям старше.

3
SexualHarassmentPanda

Посмотрел видушки и у меня только 1 вопрос...какого хрена ты там на 7 часов завис?? :DDD

1
RAZEBATOR SexualHarassmentPanda

Заняться нечем. Честно говоря, пока что игра скучная.

0
DezkQ

Очень красивый визуал, оч. дебильно лицо у героини ))) И это наверно первая игра, где есть слот шмота под носки))))

Ну и котики, котики это однозначно лойс!

3
Badghost

он ей под юбку смотрит? оригинально

1
DezkQ Badghost

Там панталоны )

2
Badghost DezkQ

а почему не сделать так чтоб при разговоре он был выше (залез на камень, сел на ящик или девочка присела) что за фигня?

0
DezkQ Badghost

Ну напиши им на форуме или там в обратную связь )

0
Rimasted

Да ну нафиг, на PC только через EGS. Ограничусь стримами.

1
DezkQ

Да кто ваще игры ставит стрёмом если у них есть свой лончер, особенно такое ? А уж тем боле что-то ММОобразное, фу.

0
Rimasted DezkQ

Если бы был свой лаунчер, то без проблем установил, но на оф. сайте ссылка на EGS и я не нашел раздел, где можно скачать игру с их сайта.

1
DezkQ Rimasted

Драсти а вот енто шо ? Да и не вижу проблемы с ЕГС, по лучше стрёма, простой и удобный, кнопка купить кнопка библиотека, всё ничего лишнего.

UPD: Кек и правда нету, вот тут ещё вчера кнопка для скачки лончера была )

0
Jarvis666
судя по всему ответственность за это лежит на фанатах Genshin Impact

Другого и не ждал от них))

0
Max Rolens

Поиграл я в этот фарс... милая душевная игра с жлобской гачей, рассчитанная на детей, а преимущественно девочек.

0
ColorCub

Ахах, "девочки, не ссорьтесь" (С)! 🤣

0
JKarter

Ну, надо бы глянуть, чисто чтобы покекать с дерьмоедов Гейшита.

-1
Идзуми Сэна

мне карта, атмосфера очень сильно напоминает хогвартс легаси. вайб какой-то такой же почему-то

0