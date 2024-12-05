Состоялся релиз бесплатной адвенчуры Infinity Nikki, что очень не понравилось фанатам Genshin Impact

После продолжительного ожидания студия Papergames все же выпустила уникальную приключенческую игру Infinity Nikki, где игроков ждет открытый мир и безграничные возможности переодевания. Сегодня игра стала доступна на всех платформах, включая ПК, PS5, iOS и Android. Однако радостное событие оказалось омрачено неожиданным инцидентом: официальный сайт игры был взломан, и судя по всему ответственность за это лежит на фанатах Genshin Impact, недовольных популярностью нового проекта.
Сразу после выхода игры на официальном сайте Infinity Nikki была замечена активность хакеров. Вместе информации об игре на нем появилось изображение с призывом для игроков "убить себя" или попробовать поиграть в Genshin Impact на частном сервере, которые к слову официально запрещены. Вероятно, поклонники Genshin Impact были возмущены растущей популярностью нового проекта.
Infinity Nikki предлагает погрузиться в волшебный мир Мираленда, где игроков ждет увлекательный симбиоз приключенческой игры и модного симулятора. Среди главных особенностей проекта:
- Мир, наполненный магией и квестами. В Мираленде игроки могут исследовать разнообразные локации, решать загадки и наслаждаться красочными пейзажами.
- Модный стиль. Отдельное внимание уделено созданию костюмов и внешнего вида персонажей — игра обещает стать раем для тех, кто обожает стиль и индивидуальность.
- Кроссплатформенная доступность. Выбор сервера — важный шаг, поскольку аккаунт игрока будет навсегда привязан к выбранному региону. Разработчики советуют выбирать серверы с минимальной задержкой для оптимального игрового опыта.
В честь запуска проекта Infold Games приготовила множество внутриигровых наград, включая:
- Специальный стилистический фон,
- Позу для камеры,
- Два 4-звёздочных костюма,
- Значительное количество кристаллов.
Кроме того, за 30 миллионов предварительных регистраций игроки получат:
- 50 000 украшений,
- 300 нитей чистоты,
- 20 резонитовых кристаллов,
- 4-звёздочное снаряжение.
Еще до своего официального выхода Infinity Nikki уже демонстрировала ошеломляющий успех, ворвавшись в топы продаж App Store.
Скорее не фанаты, а продаваны читов и частных серверов)
Ну так то да фанаты Ленина не настолько умные чтобы среди них были кул хацкеры.
А ну брысь отсюда, политикан
Ты то что здесь забыл?
Могу спросить тоже самое
В игре нет русского языка, поэтому не интересует.
Учи английский, Господи.
и что ты забыл на русских сайтах раз английский знаешь? иди вы* в свой двор
В 21 веке, любой человек, что занимается бизнесом или нет, даже на базовом уровне, пусть и мало, знает английский. А тебе бы не помешало подучить русский. У меня он и то, не родной язык, и то, я меньше ошибок в тексте делаю.
Я русский, мне не интересен английский язык в видеоиграх. Английский я знаю на уровне "выживальщика", мне этого достаточно.
Ну и умничка, возьми с полки пирожок.
Эта игра для девочек десяти лет. Не стёба ради пишу. Поиграл 7 часов и не понял, что делать в игре людям старше.
Посмотрел видушки и у меня только 1 вопрос...какого хрена ты там на 7 часов завис?? :DDD
Заняться нечем. Честно говоря, пока что игра скучная.
Очень красивый визуал, оч. дебильно лицо у героини ))) И это наверно первая игра, где есть слот шмота под носки))))
Ну и котики, котики это однозначно лойс!
он ей под юбку смотрит? оригинально
Там панталоны )
а почему не сделать так чтоб при разговоре он был выше (залез на камень, сел на ящик или девочка присела) что за фигня?
Ну напиши им на форуме или там в обратную связь )
Да ну нафиг, на PC только через EGS. Ограничусь стримами.
Да кто ваще игры ставит стрёмом если у них есть свой лончер, особенно такое ? А уж тем боле что-то ММОобразное, фу.
Если бы был свой лаунчер, то без проблем установил, но на оф. сайте ссылка на EGS и я не нашел раздел, где можно скачать игру с их сайта.
Драсти а вот енто шо ? Да и не вижу проблемы с ЕГС, по лучше стрёма, простой и удобный, кнопка купить кнопка библиотека, всё ничего лишнего.
UPD: Кек и правда нету, вот тут ещё вчера кнопка для скачки лончера была )
Другого и не ждал от них))
Поиграл я в этот фарс... милая душевная игра с жлобской гачей, рассчитанная на детей, а преимущественно девочек.
Ахах, "девочки, не ссорьтесь" (С)! 🤣
Ну, надо бы глянуть, чисто чтобы покекать с дерьмоедов Гейшита.
мне карта, атмосфера очень сильно напоминает хогвартс легаси. вайб какой-то такой же почему-то