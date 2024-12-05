Состоялся релиз бесплатной адвенчуры Infinity Nikki, что очень не понравилось фанатам Genshin Impact

После продолжительного ожидания студия Papergames все же выпустила уникальную приключенческую игру Infinity Nikki, где игроков ждет открытый мир и безграничные возможности переодевания. Сегодня игра стала доступна на всех платформах, включая ПК, PS5, iOS и Android. Однако радостное событие оказалось омрачено неожиданным инцидентом: официальный сайт игры был взломан, и судя по всему ответственность за это лежит на фанатах Genshin Impact, недовольных популярностью нового проекта.

Сразу после выхода игры на официальном сайте Infinity Nikki была замечена активность хакеров. Вместе информации об игре на нем появилось изображение с призывом для игроков "убить себя" или попробовать поиграть в Genshin Impact на частном сервере, которые к слову официально запрещены. Вероятно, поклонники Genshin Impact были возмущены растущей популярностью нового проекта.

Сообщение на сайте Infinity Nikki, которое уже было удалено

Infinity Nikki предлагает погрузиться в волшебный мир Мираленда, где игроков ждет увлекательный симбиоз приключенческой игры и модного симулятора. Среди главных особенностей проекта:

Мир, наполненный магией и квестами. В Мираленде игроки могут исследовать разнообразные локации, решать загадки и наслаждаться красочными пейзажами.

В Мираленде игроки могут исследовать разнообразные локации, решать загадки и наслаждаться красочными пейзажами. Модный стиль. Отдельное внимание уделено созданию костюмов и внешнего вида персонажей — игра обещает стать раем для тех, кто обожает стиль и индивидуальность.

Отдельное внимание уделено созданию костюмов и внешнего вида персонажей — игра обещает стать раем для тех, кто обожает стиль и индивидуальность. Кроссплатформенная доступность. Выбор сервера — важный шаг, поскольку аккаунт игрока будет навсегда привязан к выбранному региону. Разработчики советуют выбирать серверы с минимальной задержкой для оптимального игрового опыта.

В честь запуска проекта Infold Games приготовила множество внутриигровых наград, включая:

Специальный стилистический фон,

Позу для камеры,

Два 4-звёздочных костюма,

Значительное количество кристаллов.

Кроме того, за 30 миллионов предварительных регистраций игроки получат:

50 000 украшений,

300 нитей чистоты,

20 резонитовых кристаллов,

4-звёздочное снаряжение.

Еще до своего официального выхода Infinity Nikki уже демонстрировала ошеломляющий успех, ворвавшись в топы продаж App Store.