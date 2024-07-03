Свежий геймплей квест-симулятора моды Infinity Nikki приятно удивил журналистов

Популярная мобильная серия игр Nikki, известная своими возможностями по изменению нарядов персонажей, в этом году расширяется полноценной игрой. Infinity Nikki обещает стать самым масштабным симулятором моды с огромным миром для исследования, заданиями, испытаниями и множеством интересных активностей. Недавно появились первые впечатления от журналистов, которые были приятно удивлены игровым процессом, свободным от необходимости постоянных сражений с боссами или гринда ресурсов.

Как отмечается в превью, геймплей Infinity Nikki уникален и строится на использовании различных нарядов, которые наделяют игроков специальными способностями. В зависимости от выбранной одежды, игроки могут, например, совершать двойные прыжки или наносить мощные атаки. Эти костюмы также играют ключевую роль в решении головоломок и выполнении квестов. Кроме того, игра предлагает систему улучшений, где «Whimstars», разбросанные по миру, можно использовать для усиления навыков и раскрытия секретов.

Сюжет Infinity Nikki начинается с того, что главная героиня Ники обнаруживает мощное платье, которое наделяет её силами, необходимыми для спасения мира от таинственного проклятия. Игроки отправляются в путешествие по разнообразным локациям, общаются с NPC, собирают материалы и создают уникальные костюмы для выполнения различных задач. Исследование позволяет игрокам натыкаться на скрытые области и решать головоломки для получения редких наград. Мир Infinity Nikki сочетает в себе элементы сказочного окружения и знакомые для игроков серии Nikki, но также вводит новые механики и улучшения, основанные на обратной связи от предыдущих игр серии.

По мнению журналистов, Infinity Nikki обещает стать уникальным сочетанием приключений и симулятора моды, предлагая игрокам разнообразие и свободу выбора в их путешествиях. Богатая система крафтинга и глубокий геймплей привлекут как давних поклонников серии, так и новых игроков.

Infinity Nikki выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, ПК через Steam и мобильные устройства в третьем квартале 2024 года.