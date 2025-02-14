Уютная бесплатная приключенческая игра Infinity Nikki готовится к выходу в Steam. Точной даты релиза пока нет, но у игры уже появилась страница в магазине, доступная и в России. Однако поддержки русского языка пока не предусмотрено.

Вместе с выходом в Steam стартует событие Nikki’s Journey of Wish. Игроки смогут получить специальные подарки, количество которых зависит от числа добавлений игры в список желаемого.

На данный момент Infinity Nikki доступна в Epic Games Store, на PlayStation 5 и мобильных устройствах. Количество загрузок игры по всему миру уже превысило 20 миллионов.