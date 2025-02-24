Уютная песочница Infinity Nikki получила новый трейлер в честь скорого выхода обновления

Завтра, 25 февраля 2025 года, в Infinity Nikki выйдет обновление 1.3 Eerie Season, главным событием которого станет The Queen’s Lament. В этом ивенте игрокам предстоит исследовать Руины дворца королевы, раскрывая его тайны и наслаждаясь загадочной атмосферой под светом луны.

Также стартует событие Bullquet Care Day (25.02–25.03), в котором можно ухаживать за Булкетом, изменяя его цвет с помощью мини-игры с "Ароматическими формулами". Это может быть намёком на будущую систему окрашивания одежды.

Игроков ждут четыре бесплатных костюма за вход, новое подземелье в Руинах и 5-звёздочный наряд Timeless Melody в стиле Sweet со способностью Lullaby: Purification, который можно эволюционировать.