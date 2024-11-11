Волшебная сила женских платьев в новом трейлере яркого приключения Infinity Nikki

Papergames и Infold продолжают подогревать интерес к предстоящей игре Infinity Nikki — новому приключению, полному магии и фантазии. Хотя точная дата выхода пока официально не подтверждена, свежий обзорный трейлер раскрывает некоторые детали геймплея.

По данным PlayStation Store, релиз игры ожидается уже 4 декабря, и она станет доступной на платформах PS5, iOS, Android и ПК. Интерес к игре уже огромен: на данный момент на нее зарегистрировано более 30 миллионов предзаказов по всему миру.

В Infinity Nikki игрокам предстоит исследовать загадочный мир Миралэнд вместе с Никки и её верным спутником Момо. Чтобы продвигаться по этому красочному и непредсказуемому миру, главная героиня должна искать так называемые Whimstars, открывающие доступ к новым нарядам.

Каждое платье не только меняет облик Никки, но и наделяет ее уникальными способностями: от скольжения и двойных прыжков до атакующих приемов. Также определенные наряды дают возможность ловить насекомых, ухаживать за животными и даже рыбачить.