Волшебная сила женских платьев в новом трейлере яркого приключения Infinity Nikki

Papergames и Infold продолжают подогревать интерес к предстоящей игре Infinity Nikki — новому приключению, полному магии и фантазии. Хотя точная дата выхода пока официально не подтверждена, свежий обзорный трейлер раскрывает некоторые детали геймплея.
По данным PlayStation Store, релиз игры ожидается уже 4 декабря, и она станет доступной на платформах PS5, iOS, Android и ПК. Интерес к игре уже огромен: на данный момент на нее зарегистрировано более 30 миллионов предзаказов по всему миру.
В Infinity Nikki игрокам предстоит исследовать загадочный мир Миралэнд вместе с Никки и её верным спутником Момо. Чтобы продвигаться по этому красочному и непредсказуемому миру, главная героиня должна искать так называемые Whimstars, открывающие доступ к новым нарядам.
Каждое платье не только меняет облик Никки, но и наделяет ее уникальными способностями: от скольжения и двойных прыжков до атакующих приемов. Также определенные наряды дают возможность ловить насекомых, ухаживать за животными и даже рыбачить.
Для подобного в Mortal Shell мы меняли оболочки, в Genshin персонажей, где-то были мехи, а где-то различная броня... А вот платьев я еще нигде не видел. Выглядит как минимум интересно.)
На самом деле первая новость про игру которую увидел, пока что подкупили, почитаю ещё.
Costume Quest?
Это же гача? И её пока нет в Стиме, а так, конечно, интересно, тянки это всегда хорошо.