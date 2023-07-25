16 минут геймплея ролевой игры Infinity Strash Dragon Quest ©

Наряду с некоторой новой информацией о боевой системе и персонажах, выпущенной Square Enix, японские СМИ выпустили два новых видеоролика, которые предлагают нам в общей сложности 16 минут игрового процесса, посвященного Infinity Strash: Dragon Quest The Adventures of Dai.

Как мы видели в трейлере Infinity Strash Dragon Quest от TGS 2022, вместе с героем игры Даем в состав игровых персонажей входят Попп, Маам и Хюнкель, все известные как Ученики Авана, воины, лично выбранные и обученные самим легендарным воином Аваном.

Дай в традиционном стиле главного героя Dragon Quest владеет ножами и мечами. Он может использовать свою ауру Драконьего Луи, чтобы резко увеличить свои характеристики, и является мастером техники меча в стиле аван.

Попп преуспевает в использовании магических атак дальнего боя и, следовательно, исполнит роль мага в группе с помощью своих мощных заклинаний, действующих по области. Маам — целительница, но она не будет отведена исключительно этой роли благодаря силе атаки, которую дает ее волшебное оружие.

Наконец, Хюнкель был первым учеником Авана и по неизвестным причинам затаил глубокую обиду на своего бывшего учителя. Он может нанести огромный урон одной единственной цели ужасными ударами меча или копья.