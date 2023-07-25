16 минут геймплея ролевой игры Infinity Strash Dragon Quest

Наряду с некоторой новой информацией о боевой системе и персонажах, выпущенной Square Enix, японские СМИ выпустили два новых видеоролика, которые предлагают нам в общей сложности 16 минут игрового процесса, посвященного Infinity Strash: Dragon Quest The Adventures of Dai.
Как мы видели в трейлере Infinity Strash Dragon Quest от TGS 2022, вместе с героем игры Даем в состав игровых персонажей входят Попп, Маам и Хюнкель, все известные как Ученики Авана, воины, лично выбранные и обученные самим легендарным воином Аваном.
Дай в традиционном стиле главного героя Dragon Quest владеет ножами и мечами. Он может использовать свою ауру Драконьего Луи, чтобы резко увеличить свои характеристики, и является мастером техники меча в стиле аван.
Попп преуспевает в использовании магических атак дальнего боя и, следовательно, исполнит роль мага в группе с помощью своих мощных заклинаний, действующих по области. Маам — целительница, но она не будет отведена исключительно этой роли благодаря силе атаки, которую дает ее волшебное оружие.
Наконец, Хюнкель был первым учеником Авана и по неизвестным причинам затаил глубокую обиду на своего бывшего учителя. Он может нанести огромный урон одной единственной цели ужасными ударами меча или копья.
как то не очень. если 11 еще как то привлекала хоть и сценарий предсказуемый то тут не спасибо
+ добавлю что большинство новых игр интерфейсом целятся на мобилки чтобы можно было тыкать пальчиком ....