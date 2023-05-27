Square Enix объявила дату релиза своей грядущей экшен JRPG Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai ©

Игра выйдет для PS5, PS4, PC, Nintendo Switch и Xbox Series X|S 28 сентября. Версия для ПК будет доступна как в Steam, так и в Windows Store. Это интересно, потому что версии для Xbox и Windows Store были добавлены к изначально анонсированным платформам в период, когда Square Enix была очень скупой в поддержке платформ Microsoft.

При предварительном заказе вы получите Dragon Quest III Legendary Hero Outfit для Дая и The Hero's Tutor Bond Memory (которая дает бонусные XP). Также доступно цифровое Deluxe-издание, включающее следующее:

Легендарный маг - экипировка Поппа

Легендарный священник и Легендарный мастер боевых искусств - экипировка Маам

Легендарный мечник и Легендарный воин - наряды Хюнкеля.

Анонс сопровождается трейлером, который вы можете посмотреть ниже, а также посмотреть прямую трансляцию из Японии, во время которой была объявлена дата выхода, и взглянуть на геймплей.

Если вы не знакомы с Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, она была первоначально анонсирована еще в 2020 году с первоначальной датой выхода в 2021 году. Очевидно, это не осуществилось, и Square Enix продолжала предоставлять скудную информацию.