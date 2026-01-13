В Steam бесплатно раздают гоночную игру в стиле культовой манги Initial D

Initial Drift Online можно забрать до 18 января

Многопользовательскую гоночную игру Initial Drift Online можно бесплатно забрать в библиотеку до 9 часов вечера 18 января по Московскому времени, в том числе на российских аккаунтах.

Initial Drift Online — это онлайн-игра, вдохновленная классической мангой Initial D. Игроки исследуют полуоткрытый мир, включая легендарные маршруты вроде Ирохазаки, Харуны и Акаги, соревнуются в скоростных заездах и выполняют задания-доставки, зарабатывая опыт и внутриигровую валюту. У игры более 3500 отзывов с рейтингом одобрения 78%.

Команда RewindApp, создавшая Initial Drift Online, готовит следующую крупную гоночную игру — Akina. Это аркадная гоночная игра, действие которой перенесет игроков в Японию начала 90-х — эпоху расцвета уличных гонок.