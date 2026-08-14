Продажи супергеройского файтинга Injustice 2 преодолели отметку в 9 миллионов единиц

В публикации на платформе Bluesky глава NetherRealm Studios Эд Бун мимоходом упомянул, что тираж супергеройского файтинга Injustice 2 превысил отметку в 9 миллионов проданных копий. Никаких сопутствующих деталей геймдизайнер приводить не стал, однако само появление такой информации примечательно: точная статистика продаж в игровой индустрии редко становится достоянием общественности.

На этом фоне уместно вспомнить и показатели других файтингов от издательства WB Games. Так, относительно недавний релиз Mortal Kombat 1 уже успел разойтись тиражом свыше 8 миллионов экземпляров, что подтверждает неослабевающий интерес геймеров к этой вселенной.

В свою очередь, предыдущий хит студии, Mortal Kombat 11, ещё к лету 2021 года преодолел планку в 12 миллионов проданных копий. С тех пор авторы не делились свежими коммерческими отчётами по этой игре, хотя её итоговый тираж за прошедшие годы определённо вырос.