Актеры озвучивания Супермена и Зеленого Фонаря могли намекнуть на активную разработку Injustice 3

Похоже, что фанаты DC могут готовиться к возвращению на арены NetherRealm — актеры озвучивания Супермена и Зеленого Фонаря, Джордж Ньюберн и Фил ЛаМарр, похоже, подтвердили, что Injustice 3 уже в разработке. ЛаМарр и Ньюберн известны своей работой над культовыми версиями этих персонажей в мультфильмах и играх, включая предыдущие части Injustice, и их комментарии на недавних конвенциях вызвали волну обсуждений среди поклонников.

Хотя выход Injustice 3 не был строго секретным, сведения о проекте в основном появлялись через утечки и обсуждения между NetherRealm и руководством WB Games, включая Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Известно, что NetherRealm чередует разработку игр по Mortal Kombat и Injustice, и после завершения нового контента для Mortal Kombat 1 логично ожидать следующую игру про супергероев DC.

Фанаты активно делились впечатлениями о встречах с актерами на Reddit и X (бывший Twitter). Например, Брендан Борроу рассказал о встрече с Ньюберном на FanExpo в Торонто: «Я сказал ему, что для меня он — идеальный голос Супермена и как сильно мне понравилась игра MultiVersus. В ответ он сказал, что сейчас работает над Injustice 3!» Аналогично, пользователь DannySoul0 сообщил, что ЛаМарр на конвенции, подписывая копию Injustice 2, сказал: «Ты знаешь, что они делают еще одну, они делают Injustice 3».

Стоит заметить, что официального видео или заявления от актеров пока нет. Без подтверждения от WB или NetherRealm эти сведения следует воспринимать с долей скептицизма. Тем не менее, слухи выглядят правдоподобно: серия Injustice давно заслужила продолжение, особенно учитывая, что Injustice 2 вышла почти десять лет назад.

Если слухи подтвердятся, игроки снова смогут наблюдать эпические битвы легендарных героев и злодеев DC на арене NetherRealm, сражения, которые ранее делали Injustice уникальным сочетанием захватывающего сюжета и динамичного файтинга. С возвращением Джорджа Ньюберна и Фила ЛаМарра фанаты могут надеяться на сохранение узнаваемых голосов персонажей и качественной озвучки.