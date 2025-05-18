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Injustice 3 TBA
Экшен, Файтинг
8 46 оценок

Датамайнер намекает на Injustice 3, на фоне прекращения поддержки Mortal Kombat 1

KoRnEr KoRnEr

Игровое подразделение Warner Bros. пережило 2 тяжелых года, с сотнями миллионов убытков из-за многочисленных сбоев и отмен игр. Среди этих неудач был Multiversus, бесплатная файтинг-игра, которая обошлась компании в колоссальные 100 миллионов долларов.

После этих неудач и бюджетных потерь они возвращаются к франшизам, которые хорошо им подходили. Теперь инсайдер подтвердил, что они работают над триквелом Injustice.

Injustice считается одной из лучших файтингов. Несмотря на это, Warner Bros. не возвращались к франшизе с 2018 года. Фанаты будут рады узнать, что новая часть наконец-то в разработке.

«Закрытие MultiVersus — это несправедливо. Делать это снова — тоже. А отсутствие сливов — третья несправедливость».

У MultiverSusie солидный послужной список, когда дело касается новостей WB Games. На этот раз датамайнер упомянул Injustice трижды в посте и ответил в теме «3», явно намекая на Injustice 3.

NetherRealm Studios также решила прекратить поддержку Mortal Kombat 1, всего через два года после его выпуска. Похоже, разработчики наконец-то переходят к следующему проекту.

Warner Bros. Games и NetherRealm Studios представили полное издание файтинга Mortal Kombat 1

Ранее студия чередовала игры Mortal Kombat и Injustice, но на этот раз они выпустили две игры Mortal Kombat подряд. Таким образом, новая игра Injustice была неизбежна рано или поздно, поскольку последняя часть была выпущена почти десять лет назад.

У Эда Буна уже есть идеи касательно Injustice 3

Эд Бун ранее заявлял, что Injustice не полностью снята с повестки дня и что они отложили третью часть из-за пандемии. Создатель недавно также сделал загадочный пост в Instagram, намекая на что-то, связанное с франшизой Injustice.

Если утечка верна, то Injustice 3 все еще находится на ранней стадии разработки. В прошлом году NetherRealm Studios заявили, что они не работали над новой игрой в течение трех лет.

Слух: NetherRealm работает над игрой в новой франшизе
9
2
Injustice 3
TBA
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Spillik

Это мы ждем.

qDan

Инжастис - прикольная линейка игр. Не любитель трёхмерных файтингов, но в эти играл с удовольствием - знакомые персонажи со своими фишками были лучше проработаны и комбо с уходом на другой экран выглядели эпичней, чем в МК 10.