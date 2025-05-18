Датамайнер намекает на Injustice 3, на фоне прекращения поддержки Mortal Kombat 1

Игровое подразделение Warner Bros. пережило 2 тяжелых года, с сотнями миллионов убытков из-за многочисленных сбоев и отмен игр. Среди этих неудач был Multiversus, бесплатная файтинг-игра, которая обошлась компании в колоссальные 100 миллионов долларов.

После этих неудач и бюджетных потерь они возвращаются к франшизам, которые хорошо им подходили. Теперь инсайдер подтвердил, что они работают над триквелом Injustice.

Injustice считается одной из лучших файтингов. Несмотря на это, Warner Bros. не возвращались к франшизе с 2018 года. Фанаты будут рады узнать, что новая часть наконец-то в разработке.

«Закрытие MultiVersus — это несправедливо. Делать это снова — тоже. А отсутствие сливов — третья несправедливость».

У MultiverSusie солидный послужной список, когда дело касается новостей WB Games. На этот раз датамайнер упомянул Injustice трижды в посте и ответил в теме «3», явно намекая на Injustice 3.

NetherRealm Studios также решила прекратить поддержку Mortal Kombat 1, всего через два года после его выпуска. Похоже, разработчики наконец-то переходят к следующему проекту.

Ранее студия чередовала игры Mortal Kombat и Injustice, но на этот раз они выпустили две игры Mortal Kombat подряд. Таким образом, новая игра Injustice была неизбежна рано или поздно, поскольку последняя часть была выпущена почти десять лет назад.

Эд Бун ранее заявлял, что Injustice не полностью снята с повестки дня и что они отложили третью часть из-за пандемии. Создатель недавно также сделал загадочный пост в Instagram, намекая на что-то, связанное с франшизой Injustice.

Если утечка верна, то Injustice 3 все еще находится на ранней стадии разработки. В прошлом году NetherRealm Studios заявили, что они не работали над новой игрой в течение трех лет.