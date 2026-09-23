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Injustice 3 TBA
Экшен, Файтинг
7.8 64 оценки

Эд Бун опроверг слухи про Injustice 3, но новая игра по вселенной DC всё ещё возможна

IKarasik IKarasik

Глава NetherRealm Эд Бун опроверг свежие слухи о разработке Injustice 3, однако его заявления не ставят крест на возвращении вселенной DC в файтингах. По словам Буна, сообщения о том, что студия прямо сейчас тестирует Injustice 3, Mortal Kombat 13 и даже Mortal Kombat 9, не соответствуют действительности.

Поводом для комментария стал пост в X, автор которого заявил, что NetherRealm якобы сотрудничает с Insomniac Games для создания первой игры класса AAAA. Бун коротко ответил, что эта информация «на 100% ложна», а затем предложил подписчикам прислать ему следующие слухи для проверки.

Возможно, на этой неделе начнутся игровые тесты Injustice 3, разработка продолжается

Один из пользователей воспользовался предложением и перечислил сразу несколько предполагаемых проектов NetherRealm. Бун ответил, что все они ложны. Это быстро породило предположения, что Injustice 3 вообще не находится в разработке.

Однако из слов Буна нельзя сделать такой однозначный вывод. Он опроверг именно утверждение о текущем тестировании игры, а не существование самого проекта. Кроме того, NetherRealm теоретически может работать над новым файтингом по вселенной DC под другим названием.

Дополнительные вопросы появились после того, как в сети завирусилось резюме каскадёра, где среди проектов была указана Injustice 3. В портфолио упоминалась работа с захватом движений для Бэтвумен и Супергёрл. При этом название в резюме не обязательно является финальным: например, Mortal Kombat 1 до официального анонса фигурировала под рабочим названием Mortal Kombat 12.

Возможная утечка Injustice 3 раскрыла двух персонажей - среди них неожиданно оказалась Бэтвумен

Ранее известный инсайдер MultiverSusie также намекал, что NetherRealm может отказаться от бренда Injustice. Это оставляет несколько вариантов развития событий: студия может сделать новый проект по DC, перезапустить серию или продолжить знакомую вселенную под другим названием.

Одной из фанатских идей стал DC K.O. — турнирная история, в которой герои и злодеи DC сталкиваются друг с другом. По своей концепции такой проект действительно хорошо вписывается в формат файтинга NetherRealm, хотя никаких официальных подтверждений этой версии нет.

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Комментарии:  17
Ваш комментарий
DemandingRufus

Кто в эти файтинги с видом сбоку играет? Это же унылое дерьмо, которое засохло 10 лет назад.

17
Azimut zvuk

ПUЗДАБОООООЛЛЛЛЛ!!!!!

7
Lu Meng