Эд Бун опроверг слухи про Injustice 3, но новая игра по вселенной DC всё ещё возможна

Глава NetherRealm Эд Бун опроверг свежие слухи о разработке Injustice 3, однако его заявления не ставят крест на возвращении вселенной DC в файтингах. По словам Буна, сообщения о том, что студия прямо сейчас тестирует Injustice 3, Mortal Kombat 13 и даже Mortal Kombat 9, не соответствуют действительности.

Поводом для комментария стал пост в X, автор которого заявил, что NetherRealm якобы сотрудничает с Insomniac Games для создания первой игры класса AAAA. Бун коротко ответил, что эта информация «на 100% ложна», а затем предложил подписчикам прислать ему следующие слухи для проверки.

Один из пользователей воспользовался предложением и перечислил сразу несколько предполагаемых проектов NetherRealm. Бун ответил, что все они ложны. Это быстро породило предположения, что Injustice 3 вообще не находится в разработке.

Однако из слов Буна нельзя сделать такой однозначный вывод. Он опроверг именно утверждение о текущем тестировании игры, а не существование самого проекта. Кроме того, NetherRealm теоретически может работать над новым файтингом по вселенной DC под другим названием.

Дополнительные вопросы появились после того, как в сети завирусилось резюме каскадёра, где среди проектов была указана Injustice 3. В портфолио упоминалась работа с захватом движений для Бэтвумен и Супергёрл. При этом название в резюме не обязательно является финальным: например, Mortal Kombat 1 до официального анонса фигурировала под рабочим названием Mortal Kombat 12.

Ранее известный инсайдер MultiverSusie также намекал, что NetherRealm может отказаться от бренда Injustice. Это оставляет несколько вариантов развития событий: студия может сделать новый проект по DC, перезапустить серию или продолжить знакомую вселенную под другим названием.

Одной из фанатских идей стал DC K.O. — турнирная история, в которой герои и злодеи DC сталкиваются друг с другом. По своей концепции такой проект действительно хорошо вписывается в формат файтинга NetherRealm, хотя никаких официальных подтверждений этой версии нет.