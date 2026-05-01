Инсайдер: "Новая игра NetherRealm Studios по вселенной DC - это не Injustice 3"

Инсайдер MultiverSusie намекает, что новая игра NetherRealm Studios по вселенной DC - это не Injustice 3.

Подробностей того, что это может быть за проект - на данный момент нет. Поклонники гадают, будет ли это перезапуск Mortal Kombat vs. DC Universe, файтинг по комиксам вне хронологии Injustice или совершенно новая IP. Официальных заявлений от NetherRealm или Warner Bros. Games пока не поступало.

Оригинальная Injustice: Gods Among Us вышла в 2013 году, а Injustice 2 - в 2017 году. Если слух подтвердится, это будет первый оригинальный DC-файтинг студии за почти десять лет.