Сообщается, что NetherRealm Studios работает над Injustice 3

Идея возвращения NetherRealm Studios к своей культовой серии файтингов DC, Injustice, после выхода Mortal Kombat, вряд ли кого-то удивит. Но, несмотря на предсказуемый цикл релизов, над следующим крупным проектом разработчика продолжает витать неопределённость.

Большая часть этих сомнений начала рассеиваться в прошлом году, когда появились сообщения о том, что актёры озвучки Супермена и Аквамена в серии Injustice на конвенции намекнули на то, что третья часть действительно находится в разработке.

Хотя это звучало многообещающе, все ещё не хватало более веских доказательств, необходимых для подтверждения наших подозрений, помимо одних лишь слухов. К счастью, порталу MP1St недавно удалось обнаружить новые доказательства, подтверждающие, что Injustice 3 — следующий проект NetherRealm.

Следующая информация взята из резюме художника, работающего в настоящее время в Warner Bros. Games, личность которого решили не разглашать по соображениям конфиденциальности. В нем художник перечисляет опыт работы над несколькими AAA-проектами, начиная от уже подтверждённого сиквела Hogwarts Legacy и заканчивая двумя неанонсированными играми. Однако наиболее примечательным является явное упоминание проекта, который нас больше всего интересует: Injustice 3.

Это открытие согласуется с предыдущими заявлениями генерального директора DC Studios Джеймса Ганна, который ранее подтвердил, что велись переговоры с NetherRealm и Rocksteady Studios относительно разработки будущих игр по мотивам DC.

Креативный руководитель NetherRealm, Эд Бун, также ранее заявлял о своих намерениях вернуться к Injustice, а также утверждал, что команда уже определилась со своим следующим проектом ещё в 2021 году, так что можно с уверенностью сказать, что продолжение серии давно находится в поле их зрения. Последней игрой серии стала Injustice 2 в 2017 году, которая, несмотря на восторженные отзывы критиков, выдержала два последовательных релиза Mortal Kombat, заставив поклонников DC ждать почти десять лет.