Возможно, на этой неделе начнутся игровые тесты Injustice 3, разработка продолжается

Студия NetherRealm Studios отсутствовала на рынке с момента выхода Mortal Kombat 1 в 2023 году. Более того, поддержка игры была прекращена раньше, чем ожидалось. Недавние объявления о вакансиях и слухи указывают на то, что команда работает над Injustice 3. Более того, закрытые игровые тесты могут быть проведены уже на этой неделе.
В сообщении на Good Gamer Group отмечается, что тестирование невыпущенной AAA файтинговой игры запланировано на 14-15 сентября. Конечно, Injustice 3 прямо не упоминается, но тот факт, что тестирование проводится в США и связано с геймплеем AAA файтингов, предполагает участие NetherRealm Studios.
Более того, большинство анонсированных или обсуждаемых файтинговых игр, таких как Dead or Alive 7 и Virtua Fighter Crossroads, не соответствуют этому критерию. Таким образом, Injustice 3 кажется вполне вероятным проектом.
Учитывая, что NetherRealm Studios ранее анонсировала игры на таких мероприятиях, как The Game Awards, Injustice 3 также может быть представлена на The Game Awards 2026.
Сомневаюсь что они следующую инджу выкатят... Как вариант это может быть новый МК.
Так Бун уже сказал что делается новый МК. Не будет инджастиса пока. + он голосование проводил на тему что вы хотите сначала: реймейк/ремастер мк9 или шаолинь монкс. Так что инджа новая не скоро будет похоже.