Возможно, на этой неделе начнутся игровые тесты Injustice 3, разработка продолжается

Студия NetherRealm Studios отсутствовала на рынке с момента выхода Mortal Kombat 1 в 2023 году. Более того, поддержка игры была прекращена раньше, чем ожидалось. Недавние объявления о вакансиях и слухи указывают на то, что команда работает над Injustice 3. Более того, закрытые игровые тесты могут быть проведены уже на этой неделе.

В сообщении на Good Gamer Group отмечается, что тестирование невыпущенной AAA файтинговой игры запланировано на 14-15 сентября. Конечно, Injustice 3 прямо не упоминается, но тот факт, что тестирование проводится в США и связано с геймплеем AAA файтингов, предполагает участие NetherRealm Studios.

Более того, большинство анонсированных или обсуждаемых файтинговых игр, таких как Dead or Alive 7 и Virtua Fighter Crossroads, не соответствуют этому критерию. Таким образом, Injustice 3 кажется вполне вероятным проектом.

Учитывая, что NetherRealm Studios ранее анонсировала игры на таких мероприятиях, как The Game Awards, Injustice 3 также может быть представлена ​​на The Game Awards 2026.