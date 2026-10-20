Мрачное приключение Inkblood получило новый трейлер и перенос релиза на 2027 год

Быть инквизитором — работа непростая, особенно когда твой предшественник бесследно исчез, а по округе орудует загадочный культ. Именно с такой ситуации начинается Inkblood — мрачное двухмерное детективное приключение, получившее новый трейлер.

Игрокам предстоит расследовать серию загадочных смертей в регионе, который постепенно погружается в хаос. Следы преступлений ведут к таинственному культу, а исчезновение предыдущего инквизитора лишь добавляет вопросов. Чтобы разобраться в происходящем, придётся исследовать окружение, искать улики и постепенно восстанавливать картину событий.

При этом герой действует не сам по себе, а от имени Инквизиции. Ему необходимо не только раскрыть правду, но и выполнить свой долг перед организацией, даже если расследование заведёт в весьма неприятные места.

Inkblood выйдет в 2027 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Игра также появится в Xbox Game Pass в день релиза.