В Steam вышла бесплатная демоверсия детективного квеста Inkblood

В сервисе Steam состоялся релиз бесплатной демонстрационной версии детективного квеста Inkblood от независимой студии Hey Bird! и издательства CRITICAL REFLEX. Проект переносит игрока в мрачный мир, где в роли инквизитора под номером 0134 предстоит расследовать серию жестоких ритуальных убийств и деятельность таинственного культа в окрестностях города Инкбург. Предыдущий следователь пропал без вести при загадочных обстоятельствах, оставив после себя лишь тревожные доклады о надвигающемся хаосе.

Главной особенностью игрового процесса стало полное затворничество следователя внутри защищенной автономной кареты, служащей одновременно рабочей базой и тюрьмой. Покидать транспорт строго запрещено уставом организации, поэтому все взаимодействие с внешним миром происходит через специальные механизмы и окна обзора. Перемещение между локациями, капищами, гиблыми болотами и заброшенными поселениями осуществляется при помощи карты, нанесенной прямо на спину кучера.

Для сбора улик в распоряжение детектива предоставлен арсенал необычных приспособлений, ключевым из которых является специальная линза Echo Glass. Это устройство позволяет сквозь стекла кареты заглядывать в прошлое и наблюдать сцены, развернувшиеся на месте преступления до трагедии. Полученные сведения фиксируются на фотоаппарат для формирования официального протокола, причем интерфейс расследования выполнен полностью диегетическим и встроен прямо в приборную панель кареты.

Пробная сборка включает в себя 3 полноценных дела, среди которых представлено вводное обучение, существенно переработанное расследование убийства около сгоревшей таверны с альтернативной развязкой и новое задание со встречей с неожиданным союзником. Кроме того, авторы добавили в интерьер кареты запечатанные секретные отсеки, вмешиваться в работу которых крайне опасно из-за непредсказуемых последствий.

Команда разработчиков студии Hey Bird! отметила готовность новой сборки к публичному знакомству и напомнила об условиях работы следствия.

Двигатель успешно установлен, топливо залито, а дверь надежно опечатана. Время пришло. - Команда разработчиков Hey Bird!

Ранее проект привлек заметное внимание игрового сообщества, собрав свыше 60 000 добавлений в список желаемого и завоевав награду за лучшую головоломку на фестивале TooManyGames 2026. Текущая бесплатная демоверсия Inkblood останется доступна для загрузки в Steam до 2 ноября 2026 года, а полноценный релиз приключения на PC намечен на конец 2026 года.