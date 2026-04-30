Состоялся релиз inKONBINI: One Store. Many Stories - уютный симулятор магазина с акцентом на истории людей

Состоялся релиз inKONBINI: One Store. Many Stories от студии Nagai Industries — необычного нарративного симулятора, который делает ставку не на управление бизнесом, а на атмосферу и человеческие истории.

Игроку предстоит провести неделю в роли студентки Макото Хаякавы, которая временно берёт на себя управление небольшим продуктовым магазином. Но основное внимание здесь уделено не механикам торговли, а посетителям — у каждого свои привычки, характер и личная история. В этом смысле игра ближе к «жизненным» проектам вроде визуальных новелл, чем к менеджмент-симам.

Геймплей при этом не исчезает: есть мини-игры с раскладкой товара, работой на кассе и управлением запасами. Однако они скорее создают ритм повседневности, чем бросают вызов игроку. Такой подход может показаться слишком спокойным, но именно в этом и заключается идея — передать ощущение тихой, размеренной жизни.

Отдельно стоит отметить стилистику: вдохновение Японией 90-х и акцент на ASMR-звуке создают почти медитативную атмосферу. Это редкий случай, когда игра сознательно избегает напряжения и конфликта, предлагая вместо этого «уютный эскапизм».

В эпоху громких релизов и постоянной гонки за динамикой inKONBINI выглядит как противоположность тренду. И именно поэтому может заинтересовать: это не про успех или прогресс, а про наблюдение за людьми и маленькие истории, которые обычно остаются за кадром.