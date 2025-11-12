Уютная игра о повседневных историях inKONBINI: One Store. Many Stories выйдет в апреле 2026 года

Издатель Beep Japan и студия Nagai Industries объявили, что их новая нарративная симуляция inKONBINI: One Store. Many Stories выйдет в апреле 2026 года. Игра появится на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, а также на ПК и Mac через Steam.

Действие разворачивается в Японии начала 1990-х, где игрокам предстоит управлять небольшим магазином у дома — классическим «комбини». Главная героиня, студентка Макото Хаякава, временно оставляет учёбу, чтобы помочь своей тёте в лавке. За стойкой магазина она встречает самых разных посетителей, узнаёт их истории и незаметно влияет на их жизнь своими ежедневными решениями.

Игровой процесс построен вокруг размеренного ритма: игрок будет расставлять товары на полках, пополнять запасы, принимать звонки и сканировать покупки. Однако за рутиной скрывается глубокий нарратив — каждая встреча с клиентом превращается в мини-историю, наполненную теплотой, юмором и меланхолией.

Среди ключевых особенностей — разнообразные персонажи с уникальными привычками, множественные варианты диалогов, а также ASMR-звуковой дизайн, создающий атмосферу покоя и ностальгии. Разработчики обещают аутентичную визуальную стилизацию под Японию 90-х и медитативный темп, позволяющий насладиться моментом.

inKONBINI: One Store. Many Stories продолжает линию игр, вдохновлённых повседневной работой и человеческими историями — таких как Papers, Please и VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action. Новый трейлер с датой выхода уже доступен для просмотра.