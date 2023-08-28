Средневековая стратегия Inkulinati получила треть крупное обновление ©

Yaza Games и Daedalic Entertainment объявили о последнем обновлении Inkulinati, причудливой пошаговой средневековой стратегии. Новое обновление представляет кавалькаду захватывающих дополнений, которые понравятся фанатам и послужат отличной отправной точкой для новых игроков.
- Новые звери — армия обезьян - Эта армия состоит из четырех новых зверей/юнитов. Три юнита «классического» стиля: дальняя, ближняя и средняя дальность, а также уникальный помощник-обезьяна. Эти Звери громкие, они пьют и у них нахальная задница! Может быть любимцем публики.
- Новый мастер Инкулинати — профессор-обезьяна - Лидер Армии Обезьян. У Профессора-Обезьяны есть свои уникальные действия руками, а также особая рука (да, это пушистая обезьянья лапа). Профессору также доступны новые таланты. Вместе с Мастером Инкулинати и новыми Зверями в игру добавляется совершенно новая армия.
- Новые поля сражений. В игру добавлены новые поля сражений. Кому не нравятся новые поля сражений... Добавляет больше разнообразия к вашим боевым потребностям и новым сценариям, которые заставляют клетки вашего мозга просачиваться.
- Новые уроки среднего уровня в Академии. Мы добавили новые уроки, чтобы люди могли лучше узнать нюансы игры и увидеть ее глубину. Все дело в оттачивании и создании будущих мастеров Инкулинати.
- Различные улучшения. Команда Yaza также внесла множество улучшений, изменила качество жизни, добавила больше разнообразия на поле боя в режиме «Путешествие», переделала «Танец смерти» в соответствии с отзывами и другие мелкие изменения.
А куда дели остальные две трети?
треть-выпеть