Душевное приключение Inner Ashes стало доступно на ПК, Playstation, Switch, Xbox ©

Издатель видеоигр SelectaPlay и Calathea Game Studio объявили, что Inner Ashes, приключение от первого лица, исследующее интриги человеческого разума, вышло на консолях Nintendo Switch, PlayStation и Xbox, а также на ПК в Steam.

Inner Ashes — это уникальное и душераздирающее приключение от первого лица, рассказанное через трогательную историю отца и дочери и сказочные сценарии. Помогите Генри восстановить свои воспоминания и разгадать тайну исчезновения Энид. В каждом сценарии игроки исследуют дух Генри, представленный несколькими таинственными островами.

Эта видеоигра исследует элементы, которые помогают страдающим болезнью Альцгеймера справиться со своими симптомами, сотрудничая с профессионалами, которые помогали инди-студии в разработке игровой механики, основанной на реальном опыте. Inner Ashes позволяет игрокам испытать повседневную жизнь пациента с болезнью Альцгеймера и столкнуться с его повседневными проблемами.