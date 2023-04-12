Приключение от первого лица Inner Ashes выйдет на консолях и ПК 30 июня ©

Издатель видеоигр SelectaPlay и Calathea Game Studio сегодня анонсировали Inner Ashes, приключение от первого лица, исследующее интриги человеческого разума, которое должно выйти 30 июня на консолях Nintendo Switch, PlayStation и Xbox, а также на ПК в Steam.

Inner Ashes — это уникальное и душераздирающее приключение от первого лица, в котором игроки выступают в роли Генри, рейнджера, у которого диагностировали болезнь Альцгеймера на ранней стадии. Исследуйте его разум, чтобы узнать, почему его единственная дочь Энид исчезла из его жизни. Путешествуйте по уникальным сказочным сценариям, основанным на повседневной жизни и разуме Генри.

Игровая механика Inner Ashes основана на элементах, которые помогают страдающим болезнью Альцгеймера справиться со своими симптомами. Решайте головоломки танграммы, чтобы стимулировать память Генри и позволить ему раскрыть важные воспоминания из своей жизни с дочерью Энид. Используйте стикеры, чтобы помочь Генри узнавать предметы, помнить, как их использовать, и расшифровывать прошлые воспоминания.