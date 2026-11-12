Inquisitor Shepherd получила обновлённую демоверсию в Steam

Мистическая визуальная новелла с психологическим хоррором Inquisitor Shepherd получила новую демоверсию в Steam. Игрокам предстоит примерить роль инквизитора Шепарда и отправиться в отдалённую деревню Хоши, где распространяются тревожные слухи и назревает дело о ереси. Герою нужно расследовать происходящее, искать улики, допрашивать подозреваемых и докопаться до правды, скрытой за словами местных жителей.

Обновлённая демоверсия включает более двух часов игрового процесса из начала полной версии. Разработчики переработали вступление, улучшили расследования и головоломки, добавили японскую озвучку главного героя и других персонажей, а также записи Кодекса, которые можно находить во время изучения окружения. Доступны субтитры на английском, корейском, японском и упрощённом китайском языках. Предусмотрена поддержка контроллеров и Steam Deck.

Решения игрока влияют на судьбы жителей и дальнейшее развитие сюжета. Во время допросов Шепарду предстоит отличать правду от лжи и выносить вердикты — признать подозреваемого виновным или оправдать его. Последствия этих решений могут привести историю к разным развязкам.

Полная версия Inquisitor Shepherd от студии Narrowdeep разрабатывается для ПК. Её выход перенесён на первую половину 2027 года.