Inspector Gadget - Mad Time Party выйдет 14 сентября этого года ©

Приготовьте свои гаджеты! Компания Microids рада сообщить, что видеоигра Inspector Gadget - Mad Time Party поступит в продажу 14 сентября 2023 года в физической и цифровой версии на Nintendo Switch, PlayStation 5 и в цифровой версии на Steam, PlayStation 4, Xbox One/Xbox Series X|S. Розничная версия для PlayStation 4 будет доступна 29 сентября 2023 года. Приготовьтесь спасти Метро-Сити вместе со своими друзьями!

Разработанная компанией Smart Tale Games, эта новая игра для вечеринок для 1-4 игроков погрузит вас в культовый мир Инспектора Гаджета. Прогуляйтесь по окружению оригинального сериала, встретьтесь с такими персонажами, как шеф Куимби, Пенни или агенты M.A.D., и используйте различные гаджеты инспектора для борьбы с силами M.A.D..