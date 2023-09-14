Состоялся релиз новой игры по мультсериалу "Инспектор Гаджет"

Приготовьте свои гаджеты! Игра Inspector Gadget - MAD Time Party уже доступна в цифровой версии на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PC и совсем скоро появится на Xbox One и Xbox Series X|S. В розничной продаже игра появится 17 октября 2023 года на Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5.
Приготовьтесь спасти Метро-Сити вместе со своими друзьями!
Разработанная компанией Smart Tale Games, эта новая игра для вечеринок для 1-4 игроков погрузит вас в культовый мир Инспектора Гаджета. Пройдитесь по местам действия оригинального сериала, встретьтесь с такими персонажами, как шеф Квимби, Пенни или агенты M.A.D., и используйте различные гаджеты инспектора Гаджета для борьбы с силами M.A.D.
Чёт уровнем полигонов и анимацией напоминает игры нулевых. Даже чем-то таким уютным после школы повезло, но слабовато для современных реалий.
Пчел... релиз не состоялся еще