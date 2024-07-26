Российский шутер "Инстинкт" с Михаилом Пореченковым появился в Steam спустя годы забвения

После долгих лет забвения научно-фантастический шутер от первого лица «Инстинкт» неожиданно появился на платформе Steam. Этот проект, разработанный компаниями Newtonic Studio и Digital Spray Studios, изначально вышел в 2007 году, однако теперь он готовится к повторному релизу, который состоится уже 29 июля этого года.

Сюжет игры предлагает альтернативную версию реальных событий, произошедших в горах Янгандо в сентябре 2004 года. Речь идёт о крупном взрыве в Северной Корее, который был зафиксирован сейсмическими станциями по всему миру. Официально КНДР заявила, что это было плановое разрушение горы для строительства ГЭС, однако многие эксперты подозревали проведение ядерных испытаний. Именно эти загадочные обстоятельства легли в основу истории «Инстинкта».

В игре пользователю предстоит раскрыть подробности загадочного заговора, стоящего за проводимыми экспериментами. При этом история будет раскрываться постепенно через призму восприятия разных персонажей.

Тут даже есть звёздный актёрский состав. Главные роли исполнили известные российские актёры: с одной стороны, это Михаил Пореченков, знакомый зрителям по фильмам «Агент национальной безопасности» и «9 рота», с другой — Олег Карча, известный по сериалам «Сармат» и «Зона». Кроме того, в проекте приняла участие модель Ида Чуркина.

Вот только несмотря на интригующий сюжет и звёздный состав, при первом выходе игра получила неоднозначные отзывы. Критики указывали на недоработанность проекта и многочисленные баги. Более того, игроки жаловались на однообразие уровней и низкую реиграбельность. На нашем сайте «Инстинкт» получил всего лишь 6.5 баллов из 10.