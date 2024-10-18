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Instinct 18.01.2007
Экшен, Шутер, От первого лица
5.3 75 оценок

Специально для поклонников Михаила Пореченкова - в Steam вышел шутер "Инстинкт"

Lunersun
Новости
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Научно-фантастический шутер «Инстинкт» вышел в Steam. Эта игра, некогда созданная украинскими разработчиками из Newtonic Studio и Digital Spray Studios, впервые увидела свет в далёком 2007 году. И вот, спустя годы забвения, она вновь доступна для покупки.

Что примечательно, сюжет «Инстинкта» закручен вокруг реальных событий, произошедших в горах Янгандо в сентябре 2004 года. Речь идёт о загадочном взрыве в Северной Корее, который тогда зафиксировали сейсмические станции по всему миру. Официально КНДР утверждала, что это было плановое разрушение горы для строительства ГЭС, но многие эксперты подозревали нечто более зловещее. Игрокам предстоит распутать клубок тайн, стоящих за этими экспериментами, наблюдая за происходящим глазами разных персонажей.

Стоит отметить, что в озвучке игры приняли участие известные российские актёры. Так, главные роли исполнили Михаил Пореченков, знакомый по «Агенту национальной безопасности» и «9 роте», а также Олег Карча из сериалов «Сармат» и «Зона». Кроме того, к проекту привлекли модель Иду Чуркину.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Еба я думал игра забыта совсем. // Алексей Щелоков

3
Юрий Пенкин

Сюжет фильма и игры я не знал, но прочитав сейчас он хотя бы звучит не банально!

1
Пользователь ВКонтакте

а мне нравится эта игра // Томас Фриз

1
UnRus

https://www.igromania.ru/article/10806/Instinkt.html

Всем кто захочет купить или кому это покажется "интересным".

1
Юрий Пенкин

мы знаем что это за игра, поэтому как раз и покупаем, как и месть боксёра и остальные подобные игры

0
UnRus Юрий Пенкин

А как же великая Lada Racing Club???

0
Юрий Пенкин UnRus

её нет в стиме

0
Alternativshik_6

Все ещё лучше смуты.

1
Леший3

че за трешатина началась 😂

1
Marie Roswell

Йоу пора запускать Пареченковмобиль.

0
Wolfenstein

заливают старый трешак чтоб денех хапнуть типа на фоне инди кала и Пареченков - Ален Делон

0
askazanov

Жаль что сильно запаздали, в те годы было очень неплохо!)

0
Ivan Dro

Что-то даже для 2007 года графон слабенький.

0