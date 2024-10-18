Специально для поклонников Михаила Пореченкова - в Steam вышел шутер "Инстинкт"

Научно-фантастический шутер «Инстинкт» вышел в Steam. Эта игра, некогда созданная украинскими разработчиками из Newtonic Studio и Digital Spray Studios, впервые увидела свет в далёком 2007 году. И вот, спустя годы забвения, она вновь доступна для покупки.

Что примечательно, сюжет «Инстинкта» закручен вокруг реальных событий, произошедших в горах Янгандо в сентябре 2004 года. Речь идёт о загадочном взрыве в Северной Корее, который тогда зафиксировали сейсмические станции по всему миру. Официально КНДР утверждала, что это было плановое разрушение горы для строительства ГЭС, но многие эксперты подозревали нечто более зловещее. Игрокам предстоит распутать клубок тайн, стоящих за этими экспериментами, наблюдая за происходящим глазами разных персонажей.

Стоит отметить, что в озвучке игры приняли участие известные российские актёры. Так, главные роли исполнили Михаил Пореченков, знакомый по «Агенту национальной безопасности» и «9 роте», а также Олег Карча из сериалов «Сармат» и «Зона». Кроме того, к проекту привлекли модель Иду Чуркину.