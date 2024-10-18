Специально для поклонников Михаила Пореченкова - в Steam вышел шутер "Инстинкт"

Научно-фантастический шутер «Инстинкт» вышел в Steam. Эта игра, некогда созданная украинскими разработчиками из Newtonic Studio и Digital Spray Studios, впервые увидела свет в далёком 2007 году. И вот, спустя годы забвения, она вновь доступна для покупки.
Что примечательно, сюжет «Инстинкта» закручен вокруг реальных событий, произошедших в горах Янгандо в сентябре 2004 года. Речь идёт о загадочном взрыве в Северной Корее, который тогда зафиксировали сейсмические станции по всему миру. Официально КНДР утверждала, что это было плановое разрушение горы для строительства ГЭС, но многие эксперты подозревали нечто более зловещее. Игрокам предстоит распутать клубок тайн, стоящих за этими экспериментами, наблюдая за происходящим глазами разных персонажей.
Стоит отметить, что в озвучке игры приняли участие известные российские актёры. Так, главные роли исполнили Михаил Пореченков, знакомый по «Агенту национальной безопасности» и «9 роте», а также Олег Карча из сериалов «Сармат» и «Зона». Кроме того, к проекту привлекли модель Иду Чуркину.
Еба я думал игра забыта совсем. // Алексей Щелоков
Сюжет фильма и игры я не знал, но прочитав сейчас он хотя бы звучит не банально!
а мне нравится эта игра // Томас Фриз
https://www.igromania.ru/article/10806/Instinkt.html
Всем кто захочет купить или кому это покажется "интересным".
мы знаем что это за игра, поэтому как раз и покупаем, как и месть боксёра и остальные подобные игры
А как же великая Lada Racing Club???
её нет в стиме
Все ещё лучше смуты.
че за трешатина началась 😂
Йоу пора запускать Пареченковмобиль.
заливают старый трешак чтоб денех хапнуть типа на фоне инди кала и Пареченков - Ален Делон
Жаль что сильно запаздали, в те годы было очень неплохо!)
Что-то даже для 2007 года графон слабенький.