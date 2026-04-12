Второе дыхание "Инстинкта": Отечественный шутер получил "исправленное" переиздание

Легендарный российский шутер INSTINCT, вышедший в середине 2000-х, внезапно снова оказался в центре внимания. Спустя столько лет игра получила релиз на площадке ZOOM Platform, и, судя по первым отзывам, эта версия на голову выше той, что доступна в Steam.
Иностранные игроки уже окрестили проект идеальным представителем жанра «Slavjank» (славянский джанк/трэш). Это специфический поджанр шутеров с постсоветского пространства: немного кривоватых, но безумно атмосферных, с зомби, секретными лабораториями и тем самым духом, который роднит Instinct с легендарной You Are Empty.
Игроки, уже опробовавшие версию от ZOOM, отмечают, что проект стал гораздо стабильнее. Если Steam-версия «Инстинкта» славится своими капризами, то здесь ситуация иная:
- Никаких вылетов: Больше нет критических ошибок при стрельбе по бочкам (давняя проблема оригинала).
- Стабильный запуск: Ошибка «Fails to Start», мучившая пользователей годами, наконец-то побеждена.
- Оптимизация: Игра чувствует себя на современных системах гораздо приятнее и «мягче».
ждем слива на торренты и т.д, лицушников в будку
Надо же...не думал,что ещё услышу про эту игру) У меня даже где то диск лежит.Помню Мэддисон свой обзор на неё делал ;)
а вот и наш убийца стим и его главный эксклюзив
давно пора,оригиналка из за старфорса на современной системе не работает (я всегда буду упоминать старфорс)
и походу в главной роль гг Николай Пореченков ))