Второе дыхание "Инстинкта": Отечественный шутер получил "исправленное" переиздание

Легендарный российский шутер INSTINCT, вышедший в середине 2000-х, внезапно снова оказался в центре внимания. Спустя столько лет игра получила релиз на площадке ZOOM Platform, и, судя по первым отзывам, эта версия на голову выше той, что доступна в Steam.

Иностранные игроки уже окрестили проект идеальным представителем жанра «Slavjank» (славянский джанк/трэш). Это специфический поджанр шутеров с постсоветского пространства: немного кривоватых, но безумно атмосферных, с зомби, секретными лабораториями и тем самым духом, который роднит Instinct с легендарной You Are Empty.

Игроки, уже опробовавшие версию от ZOOM, отмечают, что проект стал гораздо стабильнее. Если Steam-версия «Инстинкта» славится своими капризами, то здесь ситуация иная: