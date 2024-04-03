Полная версия Instruments of Destruction с продвинутой системой разрушения, основанной на физике, появится 10 мая

Прорывайтесь сквозь стены, сносите здания и сталкивайте постройки друг с другом в Instruments of Destruction, новой транспортной игре Radiangames, в которой представлены продвинутые методы разрушения, основанные на физике. Инструменты разрушения, созданные ведущим техническим дизайнером Red Faction Guerrilla, предоставляют игрокам множество уникальных транспортных средств и забавных задач, которые нужно выполнить, взаимодействуя с высокоинтерактивным и разрушаемым миром.

Instruments of Destruction вышла в раннем доступе в марте 2022 года и имеет 94% положительных отзывов в Steam и более 20 миллионов просмотров сотен видеороликов на YouTube. В раннем доступе к игре было более 100 обновлений, а Мастерская Steam переполнена потрясающими машинами. Версия 1.0 появится в Steam 10 мая 2024 года.

В версию 1.0 добавлена масштабная кампания, в которой для каждой миссии используется свой собственный автомобиль. От обычных эвакуаторов и летающих бульдозеров до орнитоптеров и танков-пауков, Instruments of Destruction представляет собой одну из самых уникальных и разнообразных линеек транспортных средств, когда-либо созданных.

Кампания из 50 миссий отправляет вас в захватывающее путешествие в качестве пилота-испытателя Sharpe Industries, но это лишь верхушка айсберга для игроков, которые действительно хотят познакомиться с транспортными средствами, физикой и разрушением. В каждой миссии также есть соревнование, в котором игроки используют разные машины, чтобы проверить свои возможности. Миссии и испытания объединяются в десятки часов разрушительной бойни.

Если более ста игровых транспортных средств недостаточно, игроки могут начать дополнительную кампанию, в которой им предстоит построить собственный автомобиль с нуля. Кампания «Build & Destroy» из 25 миссий, состоящая из обучающей кампании и большего количества умственных миссий и задач, позволяет игрокам взять бразды правления мощной системой сборки транспортных средств, но это совершенно необязательно. Наконец, режим «Песочница» предлагает игрокам возможность загрузить любую из почти 100 карт — а также любые разблокированные или специальные транспортные средства — и играть без каких-либо целей или ограничений.