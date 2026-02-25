Insurgency: Sandstorm получила обновление Operation: Clear Sight - новые испытания и расширенные возможности моддинга

Тактический шутер Insurgency: Sandstorm получил крупное обновление Operation: Clear Sight. Разработчики из New World Interactive представили свежий контент, улучшения редактора и выпустили специальный трейлер в честь релиза апдейта.

Обновление добавляет два новых прицела и три сложных испытания для опытных игроков. Среди них — уничтожение 500 противников с помощью огневой поддержки в роли командира, победа в 100 раундах без единой смерти и выполнение 500 хедшотов из пистолета. Эти задачи рассчитаны на тех, кто готов проверить своё мастерство в напряжённых боях.

Серьёзные изменения коснулись редактора пользовательского контента. Теперь моддеры могут добавлять собственные звуковые файлы и загружать моды объёмом свыше 2 ГБ напрямую через встроенный инструмент. В студии отдельно поблагодарили сообщество, отметив популярные карты Prison и Last Light, подчеркнув важность пользовательского контента для развития проекта.

Также в игре появились платные косметические наборы с костюмами, нашивками и скинами для оружия. Напомним, релиз Insurgency: Sandstorm состоялся 12 декабря 2018 года, и проект продолжает активно поддерживаться обновлениями.