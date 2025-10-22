Insurgency: Sandstorm пополнился новыми дробовиками и мрачным режимом

Разработчики тактического шутера Insurgency: Sandstorm выпустили масштабное обновление Operation: Shell Shock, которое уже доступно на PlayStation 5 и PlayStation 4. Апдейт привнёс в игру значительные нововведения, расширяя возможности игроков и добавляя свежий контент.

В первую очередь, пользователи смогут оценить два новых бесплатных дробовика — S12K и US12, которые значительно разнообразят арсенал и позволят адаптировать стиль боя под разные ситуации. Помимо оружия, обновление добавило специальный игровой режим под названием ChadTeam666, создающий мрачную и напряжённую атмосферу для динамичных сражений.

Фанаты Insurgency: Sandstorm также получили набор бесплатных косметических предметов, позволяющих персонализировать персонажей, а для желающих расширить коллекцию доступен новый платный контент с дополнительными скинами для оружия и бойцов.

С момента релиза шутер регулярно получает обновления, которые улучшают геймплей и добавляют разнообразный контент, подтверждая долгосрочную поддержку со стороны разработчиков. Operation: Shell Shock ещё раз демонстрирует стремление студии поддерживать игру живой и интересной для всех игроков, создавая новые вызовы и возможности для тактических сражений.