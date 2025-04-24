Тактический шутер Insurgency: Sandstorm получил крупное обновление с картой "Лес" и новым режимом

Тактический шутер Insurgency: Sandstorm обзавёлся бесплатным контентом с выходом обновления 1.18. Разработчики из Saber Interactive и New World Interactive добавили в игру новую карту, оружие и временный режим.
Главной новинкой стала карта «Лес» — перестрелки развернутся на заброшенной военной базе с аэропортом, исследовательской станцией и брошенной техникой. Также игрокам доступны два новых лёгких пулемёта: M250 для охранников и H21 для повстанцев.
Временный режим «Первая кровь» делает ставку на динамику: здесь разрешены только лёгкие пулемёты, и сражения превращаются в яростные дуэли на выживание.
Дополнительно разработчики представили новые платные скины и устроили распродажу — игру можно приобрести со скидкой 67%.
Insurgency: Sandstorm доступна на ПК и консолях обоих поколений.
Обновления разработчиков не больно то и разнообразные, каждое обновление привносит новые скины и карту, которая в начале лагает, а потом теряет интерес либо из-за сломанного спавна мобов либо из-за технических моментов.
Более того, прошло столько времени, а новых пушек в игре кот наплакал, каких то нововведений толком и нет, будь мастерская стима - было бы куда приятнее в это играть.