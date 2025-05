Актер Джесси из The Last of Us Part 2 присоединился к работе над игрой Intergalactic: The Heretic Prophet

Исполнитель роли Джесси из The Last of Us Part II - Стивен А. Чанг - снова сотрудничает с Naughty Dog - на этот раз над грядущей игрой Intergalactic: The Heretic Prophet.

В интервью Dexerto актер сообщил, что совсем недавно приступил к съемкам нового проекта, окутанного большой тайной со стороны разработчиков. И хотя детали сюжета и роль Чанга держатся в строжайшем секрете, сам актер не скрывает своего энтузиазма и говорит о том, что это может стать следующим большим хитом Naughty Dog. А сам он в проекте чувствует себя «маленькой рыбкой», вокруг которой рождается масштабная игра.

Чанг рассказал, что сам увидел первый трейлер игры всего за неделю до ее официального анонса, и даже другие члены команды не были до конца уверены, работают ли они над The Last of Us Part III или над совершенно новым проектом.

В трейлере Intergalactic некий персонаж (предположительно, Чанг) сидит за столом с группой других людей во время вторжения, и фанаты считают, что он связан с бандой под названием «Пять тузов». Вместе с ним сидят Кумэйл Нанджиани (Колин Грейвз), Тони Далтона и Эшли Скотт - актриса, известная по роли Марии в The Last of Us.

На данный момент все выглядит так, будто Naughty Dog готовит нечто действительно масштабное и необычное. Остается только ждать больше подробностей о Intergalactic: The Heretic Prophet, чтобы узнать как можно больше об этом загадочном космическом мире.