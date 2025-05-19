Актер Джесси из The Last of Us Part 2 присоединился к работе над игрой Intergalactic: The Heretic Prophet

Исполнитель роли Джесси из The Last of Us Part II - Стивен А. Чанг - снова сотрудничает с Naughty Dog - на этот раз над грядущей игрой Intergalactic: The Heretic Prophet.
В интервью Dexerto актер сообщил, что совсем недавно приступил к съемкам нового проекта, окутанного большой тайной со стороны разработчиков. И хотя детали сюжета и роль Чанга держатся в строжайшем секрете, сам актер не скрывает своего энтузиазма и говорит о том, что это может стать следующим большим хитом Naughty Dog. А сам он в проекте чувствует себя «маленькой рыбкой», вокруг которой рождается масштабная игра.
Чанг рассказал, что сам увидел первый трейлер игры всего за неделю до ее официального анонса, и даже другие члены команды не были до конца уверены, работают ли они над The Last of Us Part III или над совершенно новым проектом.
В трейлере Intergalactic некий персонаж (предположительно, Чанг) сидит за столом с группой других людей во время вторжения, и фанаты считают, что он связан с бандой под названием «Пять тузов». Вместе с ним сидят Кумэйл Нанджиани (Колин Грейвз), Тони Далтона и Эшли Скотт - актриса, известная по роли Марии в The Last of Us.
На данный момент все выглядит так, будто Naughty Dog готовит нечто действительно масштабное и необычное. Остается только ждать больше подробностей о Intergalactic: The Heretic Prophet, чтобы узнать как можно больше об этом загадочном космическом мире.
Зря время тратит на этот DEI мусор
С чего бы? Деньги плотют, стаж идёт.
Начала конца Naughty Dog, такое точно провалиться в продажах.
Нет, не провалится. Слишком много у Sony хомяков, которые будут орать что-то в духе: "на пека этой игры нет, вот вы и беситесь". Ещё и игру года возьмут в 2027. Обидно, что у Sony есть столько классных франшиз, которые рил стоит оживить, а они тратят бабло на такой кал как этот Intergalactic. Killzone, Resistance, Jak and Daxter.
В этом поколении ни одной нормальной игры от Naughty Dog не вышли, ток ремастер всё, два главных сценариста ушли, остался ток чел который крыша едет от повестки, такое точно провалиться конкорд чёт кушать не стали, да от студии ничего не осталось бородатый всех выжил, майки могли раздавить ps но проиграли при том что хороших игр от сони практически не выходило в этом поколении.
У майков какая-то шиза после провала Xbox One. Спенсер сам как-то обмолвился типа: "мы проиграли 8 поколение. Теперь бессмысленно что-то делать". Только почему-то Sony это не помешало выровнять провальный запуск PS3. Не захотел просто Филя делать игры, а решил скупать все и пихать в Game pass.
наверное будет помогать гг в миссиях
Писать так — неправильно.
Что мешало сделать прототипом гг актера который играл Джесси
Он мужик, это не достаточно прогрессивно
он не сильный и независимый
Слава богу , что это не тот Джесси с лицом придурка из сериала