Актёр Intergalactic: The Heretic Prophet намекнул, что игра выйдет через пару лет

Актёр Кумэйл Нанджиани, который участвует в проекте Intergalactic: The Heretic Prophet от Naughty Dog, случайно раскрыл ориентировочный срок выхода игры. В одном из подкастов, запись которого недавно снова завирусилась, он упомянул, что проект может выйти «примерно через пару лет».

По словам Нанджиани, он уже принимал участие в озвучке и съёмках для нескольких видеоигр, однако сам признаётся, что не считает игровую актёрскую работу своим основным направлением. Несмотря на это, он сыграл персонажа по имени Колин Грейвс в новой научно-фантастической вселенной Naughty Dog.

В трейлере игры его герой был показан как один из участников преступной группировки «Пять тузов», куда также входят персонажи, сыгранные Тати Габриэль и Тони Далтоном.

Официально Naughty Dog по-прежнему не раскрывает дату релиза Intergalactic и избегает любых конкретных сроков. Поэтому слова актёра пока не подтверждают точное окно выхода, но дают ориентир, что проект, вероятно, находится ещё в середине разработки.