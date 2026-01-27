Актёр Тони Далтон о своей работе над Intergalactic: The Heretic Prophet: "Ничего подобного в моей жизни не было"

Актер Тони Далтон, известный по ролям в сериале «Лучше звоните Солу» и в киновселенной Marvel в роли Джека Дюкейна, появится в следующей игре Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet, и теперь он поделился некоторыми подробностями о работе над проектом и о сотрудничестве с режиссёром Нилом Дракманном.
В интервью Culture Wave Media Далтон сказал, что Дракманну понравилось работать с ним над сериалом HBO «The Last of Us», где Далтон играл отца Джоэла. Дракманн хотел продолжить работу с Далтоном, поэтому предложил ему участие в Intergalactic. Это первая видеоигра Далтона, поэтому он не знал, чего ожидать, но доверился Дракманну и согласился.
Это безумие. Ничего подобного я в жизни не делал. Эти ребята — лучшие. Ты надеваешь обтягивающие костюмы с точками повсюду — на лице и всё такое. У них целая декорация. Огромная, огромная декорация. Это потрясающе.
Он также похвалил Дракманна, назвав его «самым милым парнем в мире».
Об Intergalactic: The Heretic Prophet известно немного, поэтому мы не знаем, кого может сыграть Далтон. Однако в интервью он сказал, что будет играть «главную» роль. Среди других актёров, подтвердивших своё участие — Кумаил Нанджиани и Трой Бейкер, а Тати Габриэль играет главную героиню.
Разработка Intergalactic ведётся с 2020 года, и Naughty Dog заявляли, что это «самая безумная и креативная история», которую когда-либо придумала студия.
Ради этого актера еще один смысл появился купить игру))) Дракман что не говори что не одну еще плохую игру не делал 🤷🤷🤷
Он похож на Дракмана кстати. Актёр харизматичный, как и весь каст в Соле, было бы неплохо ещё сюда Майкла Мэндо из сериала (топ актёр)
го8нотолпа не гадует а игра будет отличная в прочем как всегда
Надеюсь они, как создатели фейбл поступят. Уберут уродливую тварь из игры
Не волнуяся в Фейбел ещё много уродливых тварий которых тебе просто не показали, увидишь когда купишь...))
Топовый каст для будущей игры десятилетия
Конечно не было, это его первая роль в играх.
Дракман самотыками тыкал?
"Ничего подобного я в жизни не делал. Эти ребята — лучшие" от куда он знает что они лучшие, если ничего подобного он не делал