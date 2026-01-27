ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Intergalactic: The Heretic Prophet 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
2.9 233 оценки

Актёр Тони Далтон о своей работе над Intergalactic: The Heretic Prophet: "Ничего подобного в моей жизни не было"

monk70 monk70

Актер Тони Далтон, известный по ролям в сериале «Лучше звоните Солу» и в киновселенной Marvel в роли Джека Дюкейна, появится в следующей игре Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet, и теперь он поделился некоторыми подробностями о работе над проектом и о сотрудничестве с режиссёром Нилом Дракманном.

В интервью Culture Wave Media Далтон сказал, что Дракманну понравилось работать с ним над сериалом HBO «The Last of Us», где Далтон играл отца Джоэла. Дракманн хотел продолжить работу с Далтоном, поэтому предложил ему участие в Intergalactic. Это первая видеоигра Далтона, поэтому он не знал, чего ожидать, но доверился Дракманну и согласился.

Это безумие. Ничего подобного я в жизни не делал. Эти ребята — лучшие. Ты надеваешь обтягивающие костюмы с точками повсюду — на лице и всё такое. У них целая декорация. Огромная, огромная декорация. Это потрясающе.

Он также похвалил Дракманна, назвав его «самым милым парнем в мире».

Об Intergalactic: The Heretic Prophet известно немного, поэтому мы не знаем, кого может сыграть Далтон. Однако в интервью он сказал, что будет играть «главную» роль. Среди других актёров, подтвердивших своё участие — Кумаил Нанджиани и Трой Бейкер, а Тати Габриэль играет главную героиню.

Разработка Intergalactic ведётся с 2020 года, и Naughty Dog заявляли, что это «самая безумная и креативная история», которую когда-либо придумала студия.

19
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Ради этого актера еще один смысл появился купить игру))) Дракман что не говори что не одну еще плохую игру не делал 🤷🤷🤷

19
Bullу

Он похож на Дракмана кстати. Актёр харизматичный, как и весь каст в Соле, было бы неплохо ещё сюда Майкла Мэндо из сериала (топ актёр)

4
WerGC

го8нотолпа не гадует а игра будет отличная в прочем как всегда

17
Neko-Aheron

Надеюсь они, как создатели фейбл поступят. Уберут уродливую тварь из игры

10
Vad Pvn

Не волнуяся в Фейбел ещё много уродливых тварий которых тебе просто не показали, увидишь когда купишь...))

6
Newworld_DESTROYER

Топовый каст для будущей игры десятилетия

6
Nick Neils

Конечно не было, это его первая роль в играх.

3
Даздрасен Дыклоп

Дракман самотыками тыкал?

3
ka27

Актёр Тони Далтон: "Ничего подобного в моей жизни не было"

r23dom

"Ничего подобного я в жизни не делал. Эти ребята — лучшие" от куда он знает что они лучшие, если ничего подобного он не делал