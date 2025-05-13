Бритая голова, женщина, цвет кожи - Тати Габриэль рассказала, из-за чего именно её оскорбляли в интернете

Тати Габриэль, которая сыграла главную роль в предстоящей игре Naughty Dog, рассказала, как Нил Дракманн предупредил её о «прелестях» общения с некоторыми фанатами. Видимо, предыдущий опыт научил творческого директора, что бывает, когда игрокам не нравится какой-нибудь персонаж из его игры.
Дракманн, судя по всему, провёл для Габриэль целый инструктаж по выживанию в токсичной среде. Он поделился с ней историями других актёров, работавших над играми студии. В том числе был упомянут случай с Лорой Бэйли, которая сыграла Эбби в The Last of Us: Part 2 — там даже были угрозы её новорождённому ребёнку.
«Я знаю, через что прошёл Трой, что пережила Эшли... и что довелось испытать Лоре», — Тати Габриэль
После декабрьского анонса Intergalactic: The Heretic Prophet предсказания сбылись — Габриэль получила свою порцию «обратной связи». Её оскорбляли за то, что она женщина, за цвет кожи и даже за бритую голову.
Дракманн, понятное дело, сразу встал на защиту актрисы:
«Не обращай внимания. Что бы ни случилось, мы с тобой сделаем что-то прекрасное. Сделаем то, чем сможем гордиться», — Нил Дракманн
Что касается самой игры, то точной даты выхода у неё нет.
Дракманн доиграется... ушел уже момент для помешанных на уродстве и заднеприводном мировоззрении. Если в ассасине хаяли только негра и то, как человек внешне он нормальный, то тут буквально уродство и плевать по каким это причинам, лично я не хочу играть за лысого рептилоида
Г@вноедов полно, раскупят и это поделие.
✓ я не хочу играть за лысого рептилоида
Уродство? Что не так, кроме лысины? Эта актриса обычно так и выглядит...
Плюс ещё сопля под носом.
Время соплей прошло
Я бы посмотрел на то, как ты выглядишь. Думаю, тебя бы даже и в ранг npc не воздвигли)
Так же готовили Рамзи наверное
Если бы не было игры, то вопрсов было меньше.
Ладно. А вообще дай человеку лист бумаги и ручку он всех будет оскорблять
И снова молчит Нил Дракманн, в своё время своей безучастностью фактически давший добро на оскорбления и угрозы физической расправы в адрес Лоры Бэйли.
То есть Нил Дракманн виноват в том, что больные хейтеры угрожали её новорождённому ребёнку?
Короч, выдали базу