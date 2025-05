Бритая голова, женщина, цвет кожи - Тати Габриэль рассказала, из-за чего именно её оскорбляли в интернете

Тати Габриэль, которая сыграла главную роль в предстоящей игре Naughty Dog, рассказала, как Нил Дракманн предупредил её о «прелестях» общения с некоторыми фанатами. Видимо, предыдущий опыт научил творческого директора, что бывает, когда игрокам не нравится какой-нибудь персонаж из его игры.

Дракманн, судя по всему, провёл для Габриэль целый инструктаж по выживанию в токсичной среде. Он поделился с ней историями других актёров, работавших над играми студии. В том числе был упомянут случай с Лорой Бэйли, которая сыграла Эбби в The Last of Us: Part 2 — там даже были угрозы её новорождённому ребёнку.

«Я знаю, через что прошёл Трой, что пережила Эшли... и что довелось испытать Лоре», — Тати Габриэль

После декабрьского анонса Intergalactic: The Heretic Prophet предсказания сбылись — Габриэль получила свою порцию «обратной связи». Её оскорбляли за то, что она женщина, за цвет кожи и даже за бритую голову.

Дракманн, понятное дело, сразу встал на защиту актрисы:

«Не обращай внимания. Что бы ни случилось, мы с тобой сделаем что-то прекрасное. Сделаем то, чем сможем гордиться», — Нил Дракманн

Что касается самой игры, то точной даты выхода у неё нет.