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Intergalactic: The Heretic Prophet 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
2.8 157 оценок

Бритая голова, женщина, цвет кожи - Тати Габриэль рассказала, из-за чего именно её оскорбляли в интернете

Lunersun Lunersun

Тати Габриэль, которая сыграла главную роль в предстоящей игре Naughty Dog, рассказала, как Нил Дракманн предупредил её о «прелестях» общения с некоторыми фанатами. Видимо, предыдущий опыт научил творческого директора, что бывает, когда игрокам не нравится какой-нибудь персонаж из его игры.

Дракманн, судя по всему, провёл для Габриэль целый инструктаж по выживанию в токсичной среде. Он поделился с ней историями других актёров, работавших над играми студии. В том числе был упомянут случай с Лорой Бэйли, которая сыграла Эбби в The Last of Us: Part 2 — там даже были угрозы её новорождённому ребёнку.

«Я знаю, через что прошёл Трой, что пережила Эшли... и что довелось испытать Лоре», — Тати Габриэль

После декабрьского анонса Intergalactic: The Heretic Prophet предсказания сбылись — Габриэль получила свою порцию «обратной связи». Её оскорбляли за то, что она женщина, за цвет кожи и даже за бритую голову.

Дракманн, понятное дело, сразу встал на защиту актрисы:

«Не обращай внимания. Что бы ни случилось, мы с тобой сделаем что-то прекрасное. Сделаем то, чем сможем гордиться», — Нил Дракманн

Что касается самой игры, то точной даты выхода у неё нет.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Neco-Aheron

Дракманн доиграется... ушел уже момент для помешанных на уродстве и заднеприводном мировоззрении. Если в ассасине хаяли только негра и то, как человек внешне он нормальный, то тут буквально уродство и плевать по каким это причинам, лично я не хочу играть за лысого рептилоида

15
Deathdoor

Г@вноедов полно, раскупят и это поделие.

8
Extor Menoger

✓ я не хочу играть за лысого рептилоида

ZAUSA

Уродство? Что не так, кроме лысины? Эта актриса обычно так и выглядит...

Плюс ещё сопля под носом.

5
Лицо со шрамом ZAUSA

Время соплей прошло

hackee

Я бы посмотрел на то, как ты выглядишь. Думаю, тебя бы даже и в ранг npc не воздвигли)

3
Scorpion_GamePlay

Так же готовили Рамзи наверное

6
ZAUSA

Если бы не было игры, то вопрсов было меньше.

2
Sir Patrik
3
-zotik-

Ладно. А вообще дай человеку лист бумаги и ручку он всех будет оскорблять

3
Tiger Goose

И снова молчит Нил Дракманн, в своё время своей безучастностью фактически давший добро на оскорбления и угрозы физической расправы в адрес Лоры Бэйли.

2
ZAUSA

То есть Нил Дракманн виноват в том, что больные хейтеры угрожали её новорождённому ребёнку?

2
HellowRainbow

Короч, выдали базу