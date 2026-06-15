Бывший разработчик Naughty Dog объяснил отсутствие Intergalactic на State of Play: трейлеры отнимают месяцы разработки

Отсутствие Intergalactic: The Heretic Prophet на недавней презентации State of Play вызвало вопросы у многих игроков, однако бывший сотрудник Naughty Dog Дел Уокер считает, что студия поступила правильно, сосредоточившись на разработке игры, а не на подготовке нового показа.

По словам Уокера, создание трейлера для крупного AAA-проекта требует значительных ресурсов. Он утверждает, что переключение команды на подготовку демонстрационных материалов может стоить проекту около четырёх месяцев полноценной разработки.

«Вы хотите новую игру или нет?» — задался вопросом бывший разработчик, комментируя ожидания фанатов увидеть свежие кадры проекта. По его мнению, каждый публичный показ требует серьёзной работы: материалы должны пройти множество этапов согласования и соответствовать стандартам качества студии.

Уокер отметил, что после анонса Intergalactic игроки, вероятно, ждут уже не просто короткий тизер, а действительно важные новости — например, дату выхода или масштабную демонстрацию игрового процесса. Если таких материалов пока нет, то разработчикам выгоднее продолжать работу над самой игрой.

На фоне отсутствия Naughty Dog на State of Play также продолжают циркулировать слухи о возможной разработке новой части The Last of Us. Однако студия пока не делала никаких официальных заявлений, предпочитая сохранять молчание до тех пор, пока не будет готова показать что-то действительно значимое.