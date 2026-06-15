Бывший разработчик Naughty Dog объяснил отсутствие Intergalactic на State of Play: трейлеры отнимают месяцы разработки

Отсутствие Intergalactic: The Heretic Prophet на недавней презентации State of Play вызвало вопросы у многих игроков, однако бывший сотрудник Naughty Dog Дел Уокер считает, что студия поступила правильно, сосредоточившись на разработке игры, а не на подготовке нового показа.
По словам Уокера, создание трейлера для крупного AAA-проекта требует значительных ресурсов. Он утверждает, что переключение команды на подготовку демонстрационных материалов может стоить проекту около четырёх месяцев полноценной разработки.
«Вы хотите новую игру или нет?» — задался вопросом бывший разработчик, комментируя ожидания фанатов увидеть свежие кадры проекта. По его мнению, каждый публичный показ требует серьёзной работы: материалы должны пройти множество этапов согласования и соответствовать стандартам качества студии.
Уокер отметил, что после анонса Intergalactic игроки, вероятно, ждут уже не просто короткий тизер, а действительно важные новости — например, дату выхода или масштабную демонстрацию игрового процесса. Если таких материалов пока нет, то разработчикам выгоднее продолжать работу над самой игрой.
На фоне отсутствия Naughty Dog на State of Play также продолжают циркулировать слухи о возможной разработке новой части The Last of Us. Однако студия пока не делала никаких официальных заявлений, предпочитая сохранять молчание до тех пор, пока не будет готова показать что-то действительно значимое.
Ну время покажет. Посмотрим что будет на релизе. Трейлер был норм, не что то вау, просто норм. Интеграция порше была странной. Героиня как героиня.
В общем ток релиз покажет что да как.
ахахах чет только сейчас заметил
Tlou I - хорошая игра
Tlou II - игра ещё лучше, чем первая часть, но уже с парой нюансов в виде ножниц в постапоке, радужных флажков на фасадах зданий в локации до вышки, а также эббинатора(я всё ещё горю с того, что в сериале буквально перфект каст на роль Эбби, но в игре чисто косплей Т-800).
Ну почему после этих игр они делают игру с женщиной в качестве гг, но при этом с настолько вызывающей в плохом отношении внешкой? Почему смуглая? Почему лысая? Зачем? Мне разраб ответит "ну захотели именно такую сделать", а я в 2026 скажу "Не верю". Я не верю, что это не веяние сжв. Я бы поверил в 2010. И не то чтобы деваха вызывает отторжение, лицо весьма симпатичное, но ёпрст, почему нельзя сделать average woman? Неужели дерзкий взгляд нельзя сделать без смуглой кожи и лысины? Ну какой процент от всех женщин бреется налысо? Зачем это репрезентовать в игре?
Какая ж всё-таки удивительно мерзкая рожа на превьюшке. Оторопь берёт.
это на каком дне должна быть индустрия если им трейлер склепать нужны месяцы