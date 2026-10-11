Бывший разработчик Naughty Dog считает, что Intergalactic однажды станет символом человеческого мастерства в играх

Мэтт Рэдфорд, бывший специалист по визуальным эффектам Naughty Dog, работавший над The Last of Us и Uncharted 4, предположил, что в будущем люди будут с особым восхищением смотреть на современные игры, созданные при непосредственном участии больших команд разработчиков. В качестве примера он назвал Intergalactic: The Heretic Prophet — новую игру Naughty Dog, которая может стать одним из символов эпохи масштабных проектов, сделанных человеческими руками.

В интервью каналу Kiwi Talkz Рэдфорд сравнил игровую индустрию с архитектурой прошлых столетий. Он напомнил о великих соборах, на строительство которых уходили годы и огромные усилия мастеров. По его мнению, со временем подобное отношение может распространиться и на видеоигры: люди будут изучать их и удивляться тому, сколько труда, таланта и ручной работы вложено в создание виртуальных миров.

Говоря о будущем, разработчик упомянул Intergalactic: The Heretic Prophet наряду с Uncharted 4 и The Last of Us Part II. Он считает, что зрители могут однажды по-новому оценить актёрскую игру, сценарии, моделирование персонажей, скульптинг и художественную проработку окружения. Именно эти элементы, по его мнению, демонстрируют масштаб человеческого мастерства, который легко упустить из виду сегодня.

Рэдфорд не обвинял генеративный ИИ напрямую, но предупредил, что новые технологии способны серьёзно изменить процесс создания игр и количество специалистов, задействованных в разработке. На этом фоне возникает вопрос, смогут ли студии и дальше вкладывать сотни миллионов долларов в масштабные сюжетные проекты вроде новой игры Naughty Dog.

«Возможно, однажды у нас больше не будет возможности потратить 600 миллионов долларов или какую-то астрономическую сумму на создание отличной экшен-игры с хорошей историей», — предположил Рэдфорд.