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Intergalactic: The Heretic Prophet 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
2.9 104 оценки

"Что, бомбит?": главная актриса Intergalactic: The Heretic Prophet ответила на критику внешности своей героини

Lunersun
Новости

Ещё 13 декабря на The Game Awards студия Naughty Dog представила свой новый проект — Intergalactic: The Heretic Prophet. Игра явно черпает вдохновение из аниме 80-х годов, что особенно заметно в дизайне оружия: например, огромный алый лазерный меч создан из звуковых волн.

Sony и Naughty Dog представили Intergalactic: The Heretic Prophet для PS5

После показа трейлера в сети развернулась довольно бурная дискуссия. Многие зрители негативно отреагировали на внешность главной героини Джордан, проводя параллели с провальной игрой Concord. Под видео даже собралось прилично дизлайков.

В эти выходные ситуацию прокомментировала Тати Габриэль — актриса, исполняющая роль Джордан. Она выложила в Instagram сторис с картинкой, где её героиня сидит с Цири из «Ведьмака» и пьёт чай под названием "Fragile Masculini-Tea". Мол, этот чай на все сто процентов состоит из слёз инцелов (это, если что, люди, которые хотят, но не могут найти себе пару). И подписала фото простым «Что, бомбит?»

Ранее Тати также высказывалась о Ниле Дракманне, назвав его «богом видеоигр». Что касается самой игры Intergalactic: The Heretic Prophet, то её дата выхода пока остаётся неизвестной.

"Нил Дракманн - бог видеоигр": Тати Габриэль очень рада, что ей придётся работать с этим геймдизайнером
-35
64
Комментарии: 64
Ваш комментарий
AndrewSolt

Как же они старательно закапывают себя) Все эти говорливые чсв разработчики и актеры.

40
Инcайдер
"Что, бомбит?"

у тебя забомбит дура, когда игра с треском провалится и тебя вышвырнут из студии, вместе с гей-дизайнером дрюкманом

19
ZAUSA
когда игра с треском провалится и тебя вышвырнут из студии, вместе с гей-дизайнером дрюкманом.

А минусы?

1
Braini Shy ZAUSA

Это надо было сделать после выхода ТЛОУ 2

1
ZAUSA Braini Shy

Зачем? Пусть делают игры для себя, как хотят.

1
Grimnebulin

Ну ей то как с гуся вода, роль отыграла деньги получила теперь может спокойно сидеть и каркать всё что ей вздумается, а данным высером мало того что лишний гвоздь в гроб своей игры вколотила так ещё и ведьмака паровозом решила на дно прихватить.

2
FunnyDeathLife Grimnebulin

Да только ведьмак может ещё круче стрельнет с милф-Цири, которая зашла многим, а вот это уже нет и репутацию она себе как актрисе тоже попортит. Ибо игры тот же масс медиа продукты, как и кино. Обосрешься в игре, риск, что не возьмут в хорошее кино, а значит и бабосики меньше. Одни убыточки

1
0ncnjqybr
Что, бомбит?

Неа

18
FunnyDeathLife

Ай, хорош

2
Angel LIFE

Нет, не бомбит, у нас есть марвел райвелс, с такими ххххмм филейными и грудными частями, что как бы в общем-то похер

0
Despot_Aspid

Красава! Медаль автору!))

Я даже сохранил на будущее.

0
rtnrwv

а когда игра провалится как тот же конкорд, она извинятся будет ?

16
JustA_NiceGuy

Concord была откровенным калом, там абсолютно ничего нового не было.

-2
Евгений Кондратенко

Она не провалится. Всё-таки Naughty Dog и Only on PlayStation привлекут сонибоев. Всякие сергеи тараны и прочие ценители PlayStation запишут свои ролики и будут говорить, что проект спорный, но стоящий внимания. Классика жанра.

2
FunnyDeathLife Евгений Кондратенко

Факт, но даже среди консольщиков из моего окружения, есть люди, которым она уже не зашла, так что пройдут максимум на ютубе

-1
Dark1994

Ахаха, ну, удачи с продажами, Господи какие же конченые, просто тратят кучу лет на разработку провального го8на, когда могли бы сделать что-то хорошее без фемо и лгбт тварей.

14
NorutaUz

Пиар-компания на высоте. Мне хоть игра и была изначально неинтересна и было пофиг, но теперь я отношусь к ней и ее создателям явно негативно. Желаю проекту колоссального провала уровня конкорда

6
ZAUSA
но теперь я отношусь к ней и ее создателям явно негативно. Желаю проекту колоссального провала уровня конкорда

А что случилось?)

0
NorutaUz ZAUSA

Если вы считаете, что оскорбления и насмешки над игроками должны меня как-то порадовать и заставить купить игру, то вы ошибаетесь

1
ZAUSA NorutaUz

То есть бомбит? Провокация удалась?

-3
TILL0910

Весь смак в том, что этой картинкой она подтвердила, что бомбит... у неё, иначе просто прошла бы мимо. И зачем-то приплела Цири, которая в разы красивее чем этот голлум.

6
K0t Felix

У меня ничего не бомбит. Я жду провала игры

5
Gauguin

Хм...это такая проекция или защитный механизм - когда страхолюдины называют всех своих "врагов" инцелами? Уравнивают шансы?

5
Аристов--Черный

На это чучело бритое даже кавказский дембель девственник не засмотрится, вот она и объясняет сама себе "почему?", да ещё и с гордо поднятой головой:)))

0
u3epJlu

Если дракман бог, то я атеист

5
вупсич пупсич

Я уже предвижу торжество игроков от провала этой игры.

Тут уже будет работать принцип, когда все хотят щелкнуть по носу и не купить игру.

4
saiditsme

Встретимся на релизе

4
Деиман

В чем друкман бог? что написал сюжет для the last of us 2 где игрокам сам сюжет не понравился? так игры ноти дог любят за визуальный стиль, анимации итп и это заслуга Команды ноти дог а не друкмана, это же блин смешно такое слышать..

4
Rograx

Как же похе*:) От чего бомбит то, такое чувство что в игру заставят играть весь мир. Господи, да выйдет очередной кал и бога ради, кушайте все кто хочет, кто не хочет просто не обратят внимание.

3
goodneighbor

Сколько еще Сони готова терпеть выходки дракмана и терять сотни миллионов долларов.

3
jax baron

Пока самой сони не станет

0
caliskan

Да у него пока ни одного провала нет. Эта игра имеет шанс провалиться, но очень маленький, сонибои раскупят, скорее всего. Но если бюджет будет огромным, а продажи ниже чем у ластухи 2, то может оказаться на грани окупаемости

0
KookyPentheus

Очередная игра для меньшинств, а пока больше сказать о ней нечего, конечно эта игра уже слабовата, как и звездные войны от юбиков.

2
romero52

Ой зря. Лучше просто молчать. Будет же обсер. Игра выйдет - продажи никакие- во всем виновато коммьюнити - конец.

2
Пользователь ВКонтакте

Можно засекать время, когда она удалит все профили и навсегда уйдёт из профессии. Не первый раз. // Александр Ковалёв

2
jax baron

Я не понимаю они хотят чтоб Сонька сдохла? Ну где они потом работать будут.

2
Fatum Sibir

Ну удачи вам с продажами.

2
Gords

Помнится, авторы провалившейся переделки Saints Row тоже точно также выкобенивались.

2
Ой извините

Читаешь коменты, и прям в комнате ощутимо теплее становится 🤣 🔥🔥🔥

2
1UkoS1

Желаю проекту провала .

1
William Dwight

Подбросила дровишек в костер хейта)) Жди еще 100500 видосов и постов про себя и дракмана)))

1
F0XDIE

Смело, с учётом того, что вся эта дрянь свои последние деньки доживает.

1
Hevin

Игры за женщин, ещё и за не слишком привлекательных. Да да расскажешь смешнявка какой там дракман бог.

1
BashfulUgochi

Когда игра провалится в продаж, она запоёт совсем по другому.))

1
Аристов--Черный

Похоже у Naughty Dog появилась своя Рейчел Зеглер, которая будет своим поведением топить проект:)

Кстати, если понимать эту выходку как реактивное поведение, то можно предположить, что этому предшествовала ситуация, когда она бомбила и лила фемские слёзы - отсюда и такое обращение, типа отомстила(возможно даже бомбила из за Цири, кто знает).

1
Константин335

У некоторых реально бомбит)

1
sapphire_n

Похоже здесь гг будет еще более раздражительной, чем в Chorus.

0
smallhell

ой, дура...

0
Just-a-your-King

Но тут лысая девка более женственно изображена, чем она есть в трейлере игры... я бы даже сказал, что тут она будто Джек из МЭ без татух.

0
jax baron

Инцелы -"это, если что, люди, которые хотят, но не могут найти себе пару" а чё плохого то , чё из принежать то? За что?

0
Аристов--Черный
За что?

За что их женщины никогда не подержат XD

0
Авраам Линкольн
где её героиня сидит с Цири из «Ведьмака»

Дайте угадаю, они лесбийская пара? Вот так будут выглядеть романы в Лесбаке 4!

0
Дворф

а как же потом у тебя твар* будет бомбить когда бабла в виде бонуса не дадут

0
DarkScorpius
И подписала фото простым «Что, бомбит?»

Ее потом заспамят этим "простым", когда игра пойдет не очень на почве негатива геймеров к ДЕИ, за которую она топит и начнется уже ее нытье. Ситуация с ДЕИ сильно изменилась, а до нее похоже еще не дошло, что ярлык ДЕИ - предпосылка для провала.

0
RAMFALL

Поставить на колени и заставить извинятся когда продажи улетят в нулину

0
Despot_Aspid

Бомбить будет когда вместо роялти немытый хер к носу получит.

0
Dementor

Круто, рекламная компания игры началась! Сони должна быть сейчас в экстазе))

0
hpi

Вот это подеб@ла. Шутка удалась. Мне смешно.

-2
Mimizu

Инцелы бедные они не купят игру только в интернете могут её хейтить. Ценители игр Сони в любом случае игру купят.

-3
Пользователь ВКонтакте

Не, внатуре, сейчас убежденные девственники плачут дроча под одеялком когда гг женщина, и тем более если она не модель плейбоя // Станислав Рубитской

-13
Пользователь ВКонтакте

Соевый, успокойся. // Максим Долматов

-1
FunnyDeathLife

Не обязательно, чтобы она была модель плейбоя, Джек из ME 2, тоже лысая, своеобразная пацанка, но в разы лучше. А тут показали, шо пи8дец, непонятно какая там в целом даже может быть инклюзивность, если, по сути, они её в игре даже страшнее сделали

0
JustA_NiceGuy

Молодца. У людей кукуха поехала, вот и бомбят.

-20
FunnyDeathLife

Согласен, у разработчиков игры кукуха поехала, правильно говоришь

0