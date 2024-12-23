"Что, бомбит?": главная актриса Intergalactic: The Heretic Prophet ответила на критику внешности своей героини

Ещё 13 декабря на The Game Awards студия Naughty Dog представила свой новый проект — Intergalactic: The Heretic Prophet. Игра явно черпает вдохновение из аниме 80-х годов, что особенно заметно в дизайне оружия: например, огромный алый лазерный меч создан из звуковых волн.
После показа трейлера в сети развернулась довольно бурная дискуссия. Многие зрители негативно отреагировали на внешность главной героини Джордан, проводя параллели с провальной игрой Concord. Под видео даже собралось прилично дизлайков.
В эти выходные ситуацию прокомментировала Тати Габриэль — актриса, исполняющая роль Джордан. Она выложила в Instagram сторис с картинкой, где её героиня сидит с Цири из «Ведьмака» и пьёт чай под названием "Fragile Masculini-Tea". Мол, этот чай на все сто процентов состоит из слёз инцелов (это, если что, люди, которые хотят, но не могут найти себе пару). И подписала фото простым «Что, бомбит?»
Ранее Тати также высказывалась о Ниле Дракманне, назвав его «богом видеоигр». Что касается самой игры Intergalactic: The Heretic Prophet, то её дата выхода пока остаётся неизвестной.
Как же они старательно закапывают себя) Все эти говорливые чсв разработчики и актеры.
у тебя забомбит дура, когда игра с треском провалится и тебя вышвырнут из студии, вместе с гей-дизайнером дрюкманом
А минусы?
Это надо было сделать после выхода ТЛОУ 2
Зачем? Пусть делают игры для себя, как хотят.
Ну ей то как с гуся вода, роль отыграла деньги получила теперь может спокойно сидеть и каркать всё что ей вздумается, а данным высером мало того что лишний гвоздь в гроб своей игры вколотила так ещё и ведьмака паровозом решила на дно прихватить.
Да только ведьмак может ещё круче стрельнет с милф-Цири, которая зашла многим, а вот это уже нет и репутацию она себе как актрисе тоже попортит. Ибо игры тот же масс медиа продукты, как и кино. Обосрешься в игре, риск, что не возьмут в хорошее кино, а значит и бабосики меньше. Одни убыточки
Неа
Ай, хорош
Нет, не бомбит, у нас есть марвел райвелс, с такими ххххмм филейными и грудными частями, что как бы в общем-то похер
Красава! Медаль автору!))
Я даже сохранил на будущее.
а когда игра провалится как тот же конкорд, она извинятся будет ?
Concord была откровенным калом, там абсолютно ничего нового не было.
Она не провалится. Всё-таки Naughty Dog и Only on PlayStation привлекут сонибоев. Всякие сергеи тараны и прочие ценители PlayStation запишут свои ролики и будут говорить, что проект спорный, но стоящий внимания. Классика жанра.
Факт, но даже среди консольщиков из моего окружения, есть люди, которым она уже не зашла, так что пройдут максимум на ютубе
Ахаха, ну, удачи с продажами, Господи какие же конченые, просто тратят кучу лет на разработку провального го8на, когда могли бы сделать что-то хорошее без фемо и лгбт тварей.
Пиар-компания на высоте. Мне хоть игра и была изначально неинтересна и было пофиг, но теперь я отношусь к ней и ее создателям явно негативно. Желаю проекту колоссального провала уровня конкорда
А что случилось?)
Если вы считаете, что оскорбления и насмешки над игроками должны меня как-то порадовать и заставить купить игру, то вы ошибаетесь
То есть бомбит? Провокация удалась?
Весь смак в том, что этой картинкой она подтвердила, что бомбит... у неё, иначе просто прошла бы мимо. И зачем-то приплела Цири, которая в разы красивее чем этот голлум.
У меня ничего не бомбит. Я жду провала игры
Хм...это такая проекция или защитный механизм - когда страхолюдины называют всех своих "врагов" инцелами? Уравнивают шансы?
На это чучело бритое даже кавказский дембель девственник не засмотрится, вот она и объясняет сама себе "почему?", да ещё и с гордо поднятой головой:)))
Если дракман бог, то я атеист
Я уже предвижу торжество игроков от провала этой игры.
Тут уже будет работать принцип, когда все хотят щелкнуть по носу и не купить игру.
Встретимся на релизе
В чем друкман бог? что написал сюжет для the last of us 2 где игрокам сам сюжет не понравился? так игры ноти дог любят за визуальный стиль, анимации итп и это заслуга Команды ноти дог а не друкмана, это же блин смешно такое слышать..
Как же похе*:) От чего бомбит то, такое чувство что в игру заставят играть весь мир. Господи, да выйдет очередной кал и бога ради, кушайте все кто хочет, кто не хочет просто не обратят внимание.
Сколько еще Сони готова терпеть выходки дракмана и терять сотни миллионов долларов.
Пока самой сони не станет
Да у него пока ни одного провала нет. Эта игра имеет шанс провалиться, но очень маленький, сонибои раскупят, скорее всего. Но если бюджет будет огромным, а продажи ниже чем у ластухи 2, то может оказаться на грани окупаемости
Очередная игра для меньшинств, а пока больше сказать о ней нечего, конечно эта игра уже слабовата, как и звездные войны от юбиков.
Ой зря. Лучше просто молчать. Будет же обсер. Игра выйдет - продажи никакие- во всем виновато коммьюнити - конец.
Можно засекать время, когда она удалит все профили и навсегда уйдёт из профессии. Не первый раз. // Александр Ковалёв
Я не понимаю они хотят чтоб Сонька сдохла? Ну где они потом работать будут.
Ну удачи вам с продажами.
Помнится, авторы провалившейся переделки Saints Row тоже точно также выкобенивались.
Читаешь коменты, и прям в комнате ощутимо теплее становится 🤣 🔥🔥🔥
Желаю проекту провала .
Подбросила дровишек в костер хейта)) Жди еще 100500 видосов и постов про себя и дракмана)))
Смело, с учётом того, что вся эта дрянь свои последние деньки доживает.
Игры за женщин, ещё и за не слишком привлекательных. Да да расскажешь смешнявка какой там дракман бог.
Когда игра провалится в продаж, она запоёт совсем по другому.))
Похоже у Naughty Dog появилась своя Рейчел Зеглер, которая будет своим поведением топить проект:)
Кстати, если понимать эту выходку как реактивное поведение, то можно предположить, что этому предшествовала ситуация, когда она бомбила и лила фемские слёзы - отсюда и такое обращение, типа отомстила(возможно даже бомбила из за Цири, кто знает).
У некоторых реально бомбит)
Похоже здесь гг будет еще более раздражительной, чем в Chorus.
ой, дура...
Но тут лысая девка более женственно изображена, чем она есть в трейлере игры... я бы даже сказал, что тут она будто Джек из МЭ без татух.
Инцелы -"это, если что, люди, которые хотят, но не могут найти себе пару" а чё плохого то , чё из принежать то? За что?
За что их женщины никогда не подержат XD
Дайте угадаю, они лесбийская пара? Вот так будут выглядеть романы в Лесбаке 4!
а как же потом у тебя твар* будет бомбить когда бабла в виде бонуса не дадут
Ее потом заспамят этим "простым", когда игра пойдет не очень на почве негатива геймеров к ДЕИ, за которую она топит и начнется уже ее нытье. Ситуация с ДЕИ сильно изменилась, а до нее похоже еще не дошло, что ярлык ДЕИ - предпосылка для провала.
Поставить на колени и заставить извинятся когда продажи улетят в нулину
Бомбить будет когда вместо роялти немытый хер к носу получит.
Круто, рекламная компания игры началась! Сони должна быть сейчас в экстазе))
Вот это подеб@ла. Шутка удалась. Мне смешно.
Инцелы бедные они не купят игру только в интернете могут её хейтить. Ценители игр Сони в любом случае игру купят.
Не, внатуре, сейчас убежденные девственники плачут дроча под одеялком когда гг женщина, и тем более если она не модель плейбоя // Станислав Рубитской
Соевый, успокойся. // Максим Долматов
Не обязательно, чтобы она была модель плейбоя, Джек из ME 2, тоже лысая, своеобразная пацанка, но в разы лучше. А тут показали, шо пи8дец, непонятно какая там в целом даже может быть инклюзивность, если, по сути, они её в игре даже страшнее сделали
Молодца. У людей кукуха поехала, вот и бомбят.
Согласен, у разработчиков игры кукуха поехала, правильно говоришь