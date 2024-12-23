"Что, бомбит?": главная актриса Intergalactic: The Heretic Prophet ответила на критику внешности своей героини

Ещё 13 декабря на The Game Awards студия Naughty Dog представила свой новый проект — Intergalactic: The Heretic Prophet. Игра явно черпает вдохновение из аниме 80-х годов, что особенно заметно в дизайне оружия: например, огромный алый лазерный меч создан из звуковых волн.

После показа трейлера в сети развернулась довольно бурная дискуссия. Многие зрители негативно отреагировали на внешность главной героини Джордан, проводя параллели с провальной игрой Concord. Под видео даже собралось прилично дизлайков.

В эти выходные ситуацию прокомментировала Тати Габриэль — актриса, исполняющая роль Джордан. Она выложила в Instagram сторис с картинкой, где её героиня сидит с Цири из «Ведьмака» и пьёт чай под названием "Fragile Masculini-Tea". Мол, этот чай на все сто процентов состоит из слёз инцелов (это, если что, люди, которые хотят, но не могут найти себе пару). И подписала фото простым «Что, бомбит?»

Ранее Тати также высказывалась о Ниле Дракманне, назвав его «богом видеоигр». Что касается самой игры Intergalactic: The Heretic Prophet, то её дата выхода пока остаётся неизвестной.