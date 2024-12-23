Директор Naughty Dog заявил, что вера станет главным элементом повествования Intergalactic: The Heretic Prophet

Студия Naughty Dog под руководством Нила Дракманна работает над игрой Intergalactic: The Heretic Prophet, делая ставку на глубокую тему, связанную с понятием веры. Эту информацию Дракманн подтвердил в интервью после анонса игры на The Game Awards 2024.
Спустя несколько дней после официального представления проекта, Нил поделился изображением в своём Instagram, где были показаны ключевые интеллектуальные проекты PlayStation Studios:
- Jak and Daxter — «героизм»
- Uncharted — «дружба» и «приключения»
- The Last of Us — «любовь»
- Intergalactic: The Heretic Prophet — «вера»
Главным образом подчеркивается тема веры и в названии игры, где подзаголовок The Heretic Prophet переводится как «пророк-еретик».
Игра обещает продолжить традиции студии по созданию эмоционально глубоких историй и проработанных миров. Сейчас Naughty Dog не раскрывает дату выхода и платформы для выхода, но обещает раскрыть подробности в ближайшие месяцы.
Надо просто верить:)
Просто верить, и всё?
Согласен, мы тоже верим что это херня какая то)
Дракману только верить и остается) И надеяться, что его потом не выставят на мороз из студии
поиграл уже? или очередной пк жепоподрывник
Был уже форчпокен как пример
Да ладно, скупят сонибои, может рекордов и не поставит но отобьется. А потом на ПК парик ей сделают
Crash Bandicoot - веселье, тогда уж. Решили забить и не упомянуть серию и персонажа после которых Naughty Dog стали известны.
Вера во что?! В какую то очередную "всемогущую/всевидящую/вездессущую сущность"))? Или вера в себя, в друга, в друга маминой подруги?)). Оно разное как бы.
Вера от израильтянина Дракмана? Космический иудаизм?
БАБА ВЕРА - что ли?
я быстрее поверю - Uncharted героизм, и любовь к приключением, и Jak and Daxter - дружба» и «приключения - так вернее, The Last of Us - "нелюбовь и инфантильность самок" это вернее.
Какие же классные серии. Легенды. Первые две из списка.
ну платформы для выхода я думаю известны
Интересно как это будет в игре, прям интересно. Naughty Dog еще ни разу не подводили, ждем очередной шедевр от них