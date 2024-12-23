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Intergalactic: The Heretic Prophet 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
2.9 101 оценка

Директор Naughty Dog заявил, что вера станет главным элементом повествования Intergalactic: The Heretic Prophet

KoRnEr
Новости

Студия Naughty Dog под руководством Нила Дракманна работает над игрой Intergalactic: The Heretic Prophet, делая ставку на глубокую тему, связанную с понятием веры. Эту информацию Дракманн подтвердил в интервью после анонса игры на The Game Awards 2024.

Спустя несколько дней после официального представления проекта, Нил поделился изображением в своём Instagram, где были показаны ключевые интеллектуальные проекты PlayStation Studios:

Главным образом подчеркивается тема веры и в названии игры, где подзаголовок The Heretic Prophet переводится как «пророк-еретик».

Игра обещает продолжить традиции студии по созданию эмоционально глубоких историй и проработанных миров. Сейчас Naughty Dog не раскрывает дату выхода и платформы для выхода, но обещает раскрыть подробности в ближайшие месяцы.

-11
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Надо просто верить:)

6
The Ryan

Просто верить, и всё?

0
-zotik-

Согласен, мы тоже верим что это херня какая то)

2
AceTheKing

Дракману только верить и остается) И надеяться, что его потом не выставят на мороз из студии

1
ze1n_82

поиграл уже? или очередной пк жепоподрывник

-13
-zotik- ze1n_82

Был уже форчпокен как пример

1
caliskan

Да ладно, скупят сонибои, может рекордов и не поставит но отобьется. А потом на ПК парик ей сделают

-1
Dark Corsair

Crash Bandicoot - веселье, тогда уж. Решили забить и не упомянуть серию и персонажа после которых Naughty Dog стали известны.

-1
Despot_Aspid

Вера во что?! В какую то очередную "всемогущую/всевидящую/вездессущую сущность"))? Или вера в себя, в друга, в друга маминой подруги?)). Оно разное как бы.

-1
Игривый Пупочек

Вера от израильтянина Дракмана? Космический иудаизм?

-1
jax baron

БАБА ВЕРА - что ли?

-1
jax baron

я быстрее поверю - Uncharted героизм, и любовь к приключением, и Jak and Daxter - дружба» и «приключения - так вернее, The Last of Us - "нелюбовь и инфантильность самок" это вернее.

-1
Man of clay

Какие же классные серии. Легенды. Первые две из списка.

-2
ze1n_82

ну платформы для выхода я думаю известны

-4
Константин335

Интересно как это будет в игре, прям интересно. Naughty Dog еще ни разу не подводили, ждем очередной шедевр от них

-5