Директор Naughty Dog заявил, что вера станет главным элементом повествования Intergalactic: The Heretic Prophet

Студия Naughty Dog под руководством Нила Дракманна работает над игрой Intergalactic: The Heretic Prophet, делая ставку на глубокую тему, связанную с понятием веры. Эту информацию Дракманн подтвердил в интервью после анонса игры на The Game Awards 2024.

Спустя несколько дней после официального представления проекта, Нил поделился изображением в своём Instagram, где были показаны ключевые интеллектуальные проекты PlayStation Studios:

Главным образом подчеркивается тема веры и в названии игры, где подзаголовок The Heretic Prophet переводится как «пророк-еретик».

Игра обещает продолжить традиции студии по созданию эмоционально глубоких историй и проработанных миров. Сейчас Naughty Dog не раскрывает дату выхода и платформы для выхода, но обещает раскрыть подробности в ближайшие месяцы.