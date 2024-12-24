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Intergalactic: The Heretic Prophet 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
2.9 110 оценок

"Добро пожаловать в семью": Джордан Мун из Intergalactic: The Heretic Prophet встретилась с другими героями Naughty Dog

Lunersun
Новости

Студия Naughty Dog поделилась своей рождественской картинкой — на ней компания героев из разных игр собралась вокруг праздничных подарков в уютной домашней обстановке.

В тёплой атмосфере можно заметить знакомые лица: Элли, Джоэла и Эбби из The Last of Us 2, а также Нейтана Дрейка и Хлою Фрейзер из серии Uncharted. Ну и ко всем этим героям присоединилась Джордан Мун из будущей игры Intergalactic: The Heretic Prophet — она как раз держит в руках открытку с надписью «Добро пожаловать».

-43
49
Комментарии: 49
Ваш комментарий
Hugemozg

в семье не без урода.

35
ZAUSA
4
Генерал Анатолий ZAUSA

В семье не без графона

4
MNM 1985 ZAUSA

)

2
Unicorling MNM 1985

Понимаю

2
MNM 1985 Unicorling

Это откуда ? )

0
MrGamerDad

Как же это... мерзко

18
itzendixog

На картинке только 2 хороших персонажа.

14
Rograx

И оба мужских.

15
ed1ber Rograx

И один из них мЕртв.

3
Rograx ed1ber

Увы так случается, лучшие уходят первыми, уступая дорогу худшим.

6
caliskan

Как минимум 3. Хлоя топ. И Элли была топ, до 2 части

1
Roy1010 caliskan

4 из 6 норм. Джоэл, Элли, Натан, Хлоя.
Остальные "двое" которые не попали в список нормальных - Эббинатор и Джордан (ака латинский паренёк потасканый тюрьмами).

0
Heather123

Лысая что там делает?

11
Случайный Игрок

Её гоняют

5
вупсич пупсич

Это реальный сблев, я хз в каком мире надо жить, что бы воспринимать это нормально. Меня тошнит, мне мерзко

9
VIGITAL1

А что случилось ?Причина сбоева(тряски)?

-12
Кот Миша

Джойл как будто не в своей тарелке

5
Roy1010

Я бы тоже не в своей тарелке был - в спину упирается клюшка для гольфа, а перед глазами мельтешит какой-то латинский шкет, причём скорее всего седевший.

0
Despot_Aspid

В семье не без урода(С)

4
MNM 1985
2
The Ryan

Что на последней пикче, откуда? (Понимаю, что процесс разработки игры от дрюкмана, но поточнее бы)

1
Roy1010 The Ryan

Дай угадаю - Сурс нужен для друга?

0
Akalaka

Добро пожаловать в ДУРдом!

1
Пользователь ВКонтакте

Особенно джоел хорошо смотрится. Кстати, где он? // Александр Ковалёв

1
Пользователь ВКонтакте

Бородатый же вон // Дёня Матросов

0
Пользователь ВКонтакте

В лунке для гольфа, конечно же! // Николай-Гав Гав-Зозулин

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Да ты не понял, кажись.. // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

А вот ты понял // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Эх... Такой мяч в какую-то лунку загнали клюшкой... А могли бы и поберечь! Но нет, Дракмана было не остановить... // Николай-Гав Гав-Зозулин

0
Олег Дудин

Рекламная акция игры как минимум началась неудачно.

1
Кей Овальд

В семье не без урода.

1
Пользователь ВКонтакте

навещают больную раком, молодцы 👍 // Костя Шабаганов

1
Rograx

Ура наконец то в эту психушку подселили негера. А то как то не прогрессивно было.

0
NorutaUz

Я думал это загорелый тибетский монах, а это нигерка оказывается

2
MNM 1985 NorutaUz
0
Pissbanger

Не брат ты мне, гнида

0
Ellie Williams

в семье не без урода

0
Sheffskiy

Повесточка тут как тут…

Джоэл сосет им клайторы

0
Пользователь ВКонтакте

// Алик Ахмаметьев

0
Nekromant34

😁😁😁

0
OPen man

тут два мужика лишних. вместо них надо было дуракмена и саркисян. наверное опкакались такое сделать.

0
Сергей Понащенко

Эбби на неё смотрит и думает: - Под такой мяч нужна будет побольше лунка в газоне..

0
20eugene22

Эбби приобняла Джоэла. Мне же не показалось? 😆

0
Пользователь ВКонтакте

Там на каком языке вообще надпись? На родном дракмановском? // Игорь Сергеев

0
JIoMTuK

какой же кринж...

0
Ой извините

Милота 🥰

-15
samosan

Ты бы хоть не под такой авой провоцировал,а то слишком очевидно,даже для школьника.

9