"Добро пожаловать в семью": Джордан Мун из Intergalactic: The Heretic Prophet встретилась с другими героями Naughty Dog

Студия Naughty Dog поделилась своей рождественской картинкой — на ней компания героев из разных игр собралась вокруг праздничных подарков в уютной домашней обстановке.

В тёплой атмосфере можно заметить знакомые лица: Элли, Джоэла и Эбби из The Last of Us 2, а также Нейтана Дрейка и Хлою Фрейзер из серии Uncharted. Ну и ко всем этим героям присоединилась Джордан Мун из будущей игры Intergalactic: The Heretic Prophet — она как раз держит в руках открытку с надписью «Добро пожаловать».