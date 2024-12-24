"Добро пожаловать в семью": Джордан Мун из Intergalactic: The Heretic Prophet встретилась с другими героями Naughty Dog

Студия Naughty Dog поделилась своей рождественской картинкой — на ней компания героев из разных игр собралась вокруг праздничных подарков в уютной домашней обстановке.
В тёплой атмосфере можно заметить знакомые лица: Элли, Джоэла и Эбби из The Last of Us 2, а также Нейтана Дрейка и Хлою Фрейзер из серии Uncharted. Ну и ко всем этим героям присоединилась Джордан Мун из будущей игры Intergalactic: The Heretic Prophet — она как раз держит в руках открытку с надписью «Добро пожаловать».
в семье не без урода.
В семье не без графона
)
Понимаю
Это откуда ? )
Как же это... мерзко
На картинке только 2 хороших персонажа.
И оба мужских.
И один из них мЕртв.
Увы так случается, лучшие уходят первыми, уступая дорогу худшим.
Как минимум 3. Хлоя топ. И Элли была топ, до 2 части
4 из 6 норм. Джоэл, Элли, Натан, Хлоя.
Остальные "двое" которые не попали в список нормальных - Эббинатор и Джордан (ака латинский паренёк потасканый тюрьмами).
Лысая что там делает?
Её гоняют
Это реальный сблев, я хз в каком мире надо жить, что бы воспринимать это нормально. Меня тошнит, мне мерзко
А что случилось ?Причина сбоева(тряски)?
Джойл как будто не в своей тарелке
Я бы тоже не в своей тарелке был - в спину упирается клюшка для гольфа, а перед глазами мельтешит какой-то латинский шкет, причём скорее всего седевший.
В семье не без урода(С)
Что на последней пикче, откуда? (Понимаю, что процесс разработки игры от дрюкмана, но поточнее бы)
Дай угадаю - Сурс нужен для друга?
Добро пожаловать в ДУРдом!
Особенно джоел хорошо смотрится. Кстати, где он? // Александр Ковалёв
Бородатый же вон // Дёня Матросов
В лунке для гольфа, конечно же! // Николай-Гав Гав-Зозулин
Да ты не понял, кажись.. // Александр Ковалёв
А вот ты понял // Александр Ковалёв
Эх... Такой мяч в какую-то лунку загнали клюшкой... А могли бы и поберечь! Но нет, Дракмана было не остановить... // Николай-Гав Гав-Зозулин
Рекламная акция игры как минимум началась неудачно.
В семье не без урода.
навещают больную раком, молодцы 👍 // Костя Шабаганов
Ура наконец то в эту психушку подселили негера. А то как то не прогрессивно было.
Я думал это загорелый тибетский монах, а это нигерка оказывается
Не брат ты мне, гнида
в семье не без урода
Повесточка тут как тут…
Джоэл сосет им клайторы
// Алик Ахмаметьев
😁😁😁
тут два мужика лишних. вместо них надо было дуракмена и саркисян. наверное опкакались такое сделать.
Эбби на неё смотрит и думает: - Под такой мяч нужна будет побольше лунка в газоне..
Эбби приобняла Джоэла. Мне же не показалось? 😆
Там на каком языке вообще надпись? На родном дракмановском? // Игорь Сергеев
какой же кринж...
Милота 🥰
Ты бы хоть не под такой авой провоцировал,а то слишком очевидно,даже для школьника.