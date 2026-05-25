Джейсон Шрайер: Sony недовольна темпами разработки игр Naughty Dog в этом поколении

Похоже, у Sony заканчивается терпение к одной из своих ключевых студий. Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер раскрыл, что японская корпорация всерьёз обеспокоена медленным темпом разработки в Naughty Dog.
Один из пользователей обвинил Sony в том, что она позволяет студии тратить более пяти лет и сотен миллионов долларов на одиночные проекты, отказывая в финансировании мультиплеерной Bungie. Шрайер ответил коротко:
У них точно есть проблема с этим.
По его словам, руководство PlayStation действительно недовольно сроками и затратами, которые идут на создание блокбастеров.
Последним крупным релизом Naughty Dog была The Last of Us: Part 2 в июне 2020 года - почти шесть лет назад. За это время студия выпустила только ремастеры и ремейки The Last of Us, а её грядущий проект Intergalactic: The Heretic Prophet, скорее всего, выйдет лишь через несколько лет:
Затянувшаяся разработка, вероятно, раздражает Sony, особенно на фоне успешных релизов Insomniac Games и Sucker Punch.
Году к 30-му выйдут Интергалактик и Россомаха, а потом году к 35-му и следующие эксклюзивы для уже для ПС6. Потерпите, зато больше не на ПК)
Дракман просто ждал пока Сони перестанет выпускать на ПК свои игры, чтобы пекари больше не касались его шедевров. Сейчас начнет работать с утроенной силой
По мне пора студию закрывать, сони все сделали что те кто делали шедевры ушли из компании, а надо было лишь дрюкмана дать хороший пинок под жопу.
ну это еще только цветочки. интересно, что скажет sony, когда игра полностью провалится... потому что, кроме куколда Дюкмана в неё никто играть не будет...
Пусть этот пользователь нахер идёт. Наоборот чем меньше Сони будет поддерживать многопользовательские провальные игры сервисы, тем больше будет поддержки у нормальных одиночных игр. Не таких конечно как приключение лысой в космосе но других НОРМАЛЬНЫХ одиночных игр.
Рекомендую так же самураям обратить внимание на такие проекты как ГТА, Диабло, Там и одиночная компания есть и мультиплеер прибыльный. Можно такую одну игру сделать вместо 5 провальных конкордов. Halo раньше такой была. У Колды такой формат всегда был и работал.