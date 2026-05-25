Джейсон Шрайер: Sony недовольна темпами разработки игр Naughty Dog в этом поколении

Похоже, у Sony заканчивается терпение к одной из своих ключевых студий. Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер раскрыл, что японская корпорация всерьёз обеспокоена медленным темпом разработки в Naughty Dog.

Один из пользователей обвинил Sony в том, что она позволяет студии тратить более пяти лет и сотен миллионов долларов на одиночные проекты, отказывая в финансировании мультиплеерной Bungie. Шрайер ответил коротко:

У них точно есть проблема с этим.

По его словам, руководство PlayStation действительно недовольно сроками и затратами, которые идут на создание блокбастеров.

Последним крупным релизом Naughty Dog была The Last of Us: Part 2 в июне 2020 года - почти шесть лет назад. За это время студия выпустила только ремастеры и ремейки The Last of Us, а её грядущий проект Intergalactic: The Heretic Prophet, скорее всего, выйдет лишь через несколько лет:

Затянувшаяся разработка, вероятно, раздражает Sony, особенно на фоне успешных релизов Insomniac Games и Sucker Punch.