Есть шанс на сильный сюжет: к Intergalactic от Naughty Dog присоединилась сценаристка God of War и Telltale

Недавно анонсированная Intergalactic: The Heretic Prophet от Naughty Dog продолжает вызывать споры в игровом сообществе. Несмотря на статус студии, игра пока не снискала доверия аудитории: общественная реакция на дизайн главной героини и общее направление проекта была неоднозначной. Однако у проекта появился неожиданный повод для осторожного оптимизма.

Сценарная команда пополнилась Шэнон М. Инглз — опытной авторкой, известной по работе над такими проектами, как God of War: Ragnarök, Marvel’s Midnight Suns, Silent Hill: Ascension, Judas от создателя BioShock, а также целым рядом интерактивных драм от студии Telltale. Среди них — Batman: The Enemy Within, Tales from the Borderlands и The Walking Dead: The Final Season.

Присоединение Инглз к проекту было подтверждено ею лично, и судя по её послужному списку, Intergalactic хотя бы в сюжетном плане может предложить что-то действительно качественное и нестандартное. Шэнон не только имеет богатый опыт в диалогах и построении нелинейного повествования, но и активно сотрудничала с Sony, Quantic Dream и другими студиями в качестве руководительницы собственной сценарной команды Martian Brothel.

На данный момент Intergalactic: The Heretic Prophet разрабатывается эксклюзивно для PlayStation 5. Дата выхода пока не объявлена, но, по предварительным данным, релиз стоит ожидать не раньше 2027 года.