Фанаты Intergalactic: The Heretic Prophet обеспокоены отсутствием игры на State of Play

Ожидания вокруг Intergalactic: The Heretic Prophet не оправдались — игра от Naughty Dog не появилась на прошедшей презентации State of Play, что вызвало заметную реакцию среди фанатов.
После активного периода слухов и повышенного интереса многие ожидали, что проект покажут хотя бы с новым трейлером или обновлением. Однако вместо этого Sony сосредоточилась на других крупных анонсах, включая God of War: Laufey и Wolverine.
Отсутствие новостей особенно удивило игроков, учитывая, что с момента первого показа прошло уже достаточно времени. В фанатских сообществах начали появляться опасения, что разработка может затянуться, а релиз потенциально сместится ближе к следующему поколению PlayStation.
Некоторые пользователи также отмечают, что Naughty Dog традиционно выпускает свои крупные проекты ближе к концу консольных поколений, что усиливает подобные предположения.
При этом ранее руководитель студии Нил Дракманн заявлял, что игра находится на раннем этапе разработки, и ей ещё требуется значительное время до полноценной демонстрации. На фоне этого отсутствие Intergalactic на шоу может быть связано с тем, что проект пока просто не готов к публичному показу.
У "этого" есть фанаты?
Надеюсь игра не выйдет и дрюкманы выкинут хорошим пинком под зад.
Фанаты вокнутого мультика? Хахаха
А смысл это показывать сейчас, если оно выйдет где-то в 2028-29 годах? Если вообще выйдет. Вектор игровой индустрии начинает смещаться в сторону страдиционных ценностей. Все успешные игры последних лет - исключительно без вок пропаганды.
Повесточный кал // Виталий Орлов