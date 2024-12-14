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Intergalactic: The Heretic Prophet 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
3.5 47 оценок

Хидео Кодзима появится в новой игре Naughty Dog - его уже отсканировали для Intergalactic: The Heretic Prophet

Lunersun
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Геймдизайнер Хидео Кодзима заглянул в гости к команде Naughty Dog, и, похоже, не просто так — он опубликовал видео, где его фотографируют со всех сторон для сканирования. Судя по подписи самого Кодзимы, это связано с недавно анонсированной на The Game Awards 2024 игрой Intergalactic: The Heretic Prophet.

Также мастер не упустил возможность сфотографироваться с Нилом Дракманном и знаменитыми статуями из The Last of Us в офисе студии.

-12
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Just-a-your-King

Да и мы и так в курсе, что там даже главная героиня это реальный актер)

9
Unicorling

Выглядет лучше главного персонажа

3
dexxxx123

Зашкварился

3
hpi

Ну всё, Кодзима одобрил этот шидеврь. Теперь все кто против идут в лес.

0
zjkjt

какой у него размер обуви? 45

0
D3KU

Обидно за него, игра то будем прям топ...

-7
DauntingQamra
игра то будем прям топ...
1