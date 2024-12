Хидео Кодзима появится в новой игре Naughty Dog - его уже отсканировали для Intergalactic: The Heretic Prophet

Геймдизайнер Хидео Кодзима заглянул в гости к команде Naughty Dog, и, похоже, не просто так — он опубликовал видео, где его фотографируют со всех сторон для сканирования. Судя по подписи самого Кодзимы, это связано с недавно анонсированной на The Game Awards 2024 игрой Intergalactic: The Heretic Prophet.

Также мастер не упустил возможность сфотографироваться с Нилом Дракманном и знаменитыми статуями из The Last of Us в офисе студии.