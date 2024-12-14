Хидео Кодзима появится в новой игре Naughty Dog - его уже отсканировали для Intergalactic: The Heretic Prophet

Геймдизайнер Хидео Кодзима заглянул в гости к команде Naughty Dog, и, похоже, не просто так — он опубликовал видео, где его фотографируют со всех сторон для сканирования. Судя по подписи самого Кодзимы, это связано с недавно анонсированной на The Game Awards 2024 игрой Intergalactic: The Heretic Prophet.
Также мастер не упустил возможность сфотографироваться с Нилом Дракманном и знаменитыми статуями из The Last of Us в офисе студии.
Да и мы и так в курсе, что там даже главная героиня это реальный актер)
Выглядет лучше главного персонажа
Зашкварился
Ну всё, Кодзима одобрил этот шидеврь. Теперь все кто против идут в лес.
какой у него размер обуви? 45
Обидно за него, игра то будем прям топ...