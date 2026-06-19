Хорошие новости для фанатов: разработка Intergalactic приближается к завершению - на это намекают вакансии Naughty Dog

В этом поколении консолей Naughty Dog нередко подвергалась критике за отсутствие новых крупных релизов. Помимо ремастеров и ремейков, студия уже давно не выпускала новых игр, однако сейчас она работает над новой интеллектуальной собственностью — Intergalactic.
Хотя официальной информации о сроках релиза пока нет, новые вакансии позволяют предположить, что разработка Intergalactic: The Heretic Prophet может находиться на завершающей стадии. Студия ищет специалистов по языковому тестированию (Language QA).
Почему это важно: многие ожидали, что студия может и вовсе пропустить текущее поколение консолей, поскольку сроки выхода Intergalactic оставались неизвестными. Однако новые данные указывают на то, что релиз может состояться примерно в середине следующего года.
Tech4gamers обнаружил несколько вакансий Naughty Dog для специалистов по языковому тестированию, включая французский, португальский, немецкий, итальянский и корейский языки. Обычно этап языкового тестирования начинается тогда, когда разработка игры уже близка к завершению.
Это может означать, что проект практически готов и находится на стадии финальной полировки и проверки качества.
Согласно слухам, выход игры ожидается примерно в середине 2027 года.
Это также соответствует подходу Naughty Dog к выпуску предыдущих проектов. Оригинальные версии последних игр студии — The Last of Us Part II, Uncharted 4: A Thief’s End, Uncharted: The Lost Legacy и The Last of Us Part I — также выходили или были ориентированы на релиз в середине года.
Что вы думаете о том, что разработка Intergalactic в Naughty Dog приближается к завершению?
Щас набегут всякие и сразу обосрут игру, которая ещё не вышла. Только просто потому что ГГ лысая. Она выбрилась наласо в протест против красивых девушек в играх.))
куколд дронькман почти кончил. даже в подписке эта муть не нужна
Фанатов чего? По игре есть только трейлер без геймплея, который всех выбесил героиней. А подобная новость уже была года полтора назад, тоже намёки на финальный этап разработки, а воз и ныне там.
Не та пикча для байта на комменты, ой не та.
Каких фанатов?