Игроки смеются над Naughty Dog: студия испугалась критики и отключила комментарии под трейлером Intergalactic на Youtube

Сегодня Sony и студия Naughty Dog представили новую игру Intergalactic: The Heretic Prophet, действие которой происходит в далеком будущем, а главной героиней выступит Джордан А. Мун, охотница за головами, оказавшаяся на Семпирии — планете, прервавшей связь с внешней вселенной сотни лет назад.

Игроки обнаружили, что Intergalactic: The Heretic Prophet стала единственной игрой с The Game Awards, у которой под трейлером с анонсом оказались закрыты комментарии. По всей видимости в Naughty Dog испугались критики, которой могли подвергнуться за очередной выбор персонажа со странной внешностью.

Тем не менее, несмотря на то, что студия попыталась создать цифровой вакуум, трейлер игры был выложен с открытыми комментариями на других каналах, например таких как IGN, что позволяет оценить то, как игроки действительно отнеслись к анонсу. Самые популярные комментарии:

Не могу дождаться ремастера через 2 года и ремейка через 4 года.

Она выглядит так, словно будет моделью в новой рекламе Jaguar.

Кто-то из Naughty Dog любит брить головы или что-то в этом роде? Я вижу эту закономерность.

Не могу дождаться чтобы поиграть в это на PS5, PS6, PS7 и, конечно же, в ремейк ремейка на ПК.

Sony: Naughty Dog спасите нас от катастрофы с Concord.



Нил Дранкманн: Подержи мою пони!

Увольнения когда?

Concord 2?

Наконец-то моя лесбиянка Вин Дизель отправится в космическую возню!

Naughty Dog отключили комментарии на своем канале, lmao.

По всей видимости студия не извлекла урока с The Last of Us: Part 2, которая тоже была встречена игроками крайне противоречиво из-за внешности Эбби и спорного сюжета игры.

Выход игры запланирован в 2026-м году на PS5.