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Intergalactic: The Heretic Prophet 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
2.8 10 оценок

Игроки смеются над Naughty Dog: студия испугалась критики и отключила комментарии под трейлером Intergalactic на Youtube

AceTheKing
Новости

Сегодня Sony и студия Naughty Dog представили новую игру Intergalactic: The Heretic Prophet, действие которой происходит в далеком будущем, а главной героиней выступит Джордан А. Мун, охотница за головами, оказавшаяся на Семпирии — планете, прервавшей связь с внешней вселенной сотни лет назад.

Sony и Naughty Dog представили Intergalactic: The Heretic Prophet для PS5

Игроки обнаружили, что Intergalactic: The Heretic Prophet стала единственной игрой с The Game Awards, у которой под трейлером с анонсом оказались закрыты комментарии. По всей видимости в Naughty Dog испугались критики, которой могли подвергнуться за очередной выбор персонажа со странной внешностью.

Тем не менее, несмотря на то, что студия попыталась создать цифровой вакуум, трейлер игры был выложен с открытыми комментариями на других каналах, например таких как IGN, что позволяет оценить то, как игроки действительно отнеслись к анонсу. Самые популярные комментарии:

Не могу дождаться ремастера через 2 года и ремейка через 4 года.
Она выглядит так, словно будет моделью в новой рекламе Jaguar.
Кто-то из Naughty Dog любит брить головы или что-то в этом роде? Я вижу эту закономерность.
Не могу дождаться чтобы поиграть в это на PS5, PS6, PS7 и, конечно же, в ремейк ремейка на ПК.
Sony: Naughty Dog спасите нас от катастрофы с Concord.

Нил Дранкманн: Подержи мою пони!
Увольнения когда?
Concord 2?
Наконец-то моя лесбиянка Вин Дизель отправится в космическую возню!
Naughty Dog отключили комментарии на своем канале, lmao.

По всей видимости студия не извлекла урока с The Last of Us: Part 2, которая тоже была встречена игроками крайне противоречиво из-за внешности Эбби и спорного сюжета игры.

Выход игры запланирован в 2026-м году на PS5.

35
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
agula98

Игра сама по себе то судя по описанию и трейлеру могла бы быть хорошей, если бы не Дракман и какая-то небинарная бритая личность в качестве главной героини на которую уже по трейлерам противно наблюдать

29
jumiel

The Last of Us: Part 2 не помешало хорошо продаться, но игра изначально имела высокий кредит доверия благодаря первой части и серии Uncharted. В случае с новым проектом этот лимит доверия был сильно истощён из-за неоднозначного восприятия The Last of Us: Part 2. Как следствие, ситуация может повториться, как это было с Concord, Suicide Squad или Star Wars Outlaws. Люди теперь будут более тщательно оценивать игру, смотреть обзоры и думать, стоит ли её покупать, а не бежать оформлять предзаказ, как это было с The Last of Us: Part 2, когда многие до конца не понимали, чего ожидать.

Протагонист выглядит максимально спорно. Надеюсь, его образ ещё изменят, иначе создателям придётся пожинать плоды плохих продаж. Sony, как и Naughty Dog, уже несколько раз "выстрелили себе в ногу". Первая допустила выпуск Concord, а вторая сделала спорное решение с главными героинями в The Last of Us: Part 2.

Запас попыток у них, конечно, ещё есть — это не Ubisoft, которая сейчас балансирует на грани после серии провальных игр и рискует окончательно добить себя выходом Assassin's Creed Shadows. Sony не обанкротится из-за двух или трёх провалов, но их репутация может серьёзно пострадать. Это, в свою очередь, может каскадом сказаться на всём будущем компании. Главное — вовремя осознать ошибки и перестать наносить вред себе. Но когда это случится, остаётся только гадать: через один проект или через пять? Вопрос риторический.

11
AndruhaGruz

И нечего добавить, всё чётко, кратко и понятно. Респект.

0
cthulhu42

Ну так то вторая часть раза в 2 хуже продалась. При том что бюджет был раза в три больше. Тут вообще не понятно что будет.

1
Dess81

Все на любителя. Лично меня даже повесткой вторая TLOU не смогла разочаровать. Да, там есть трансгендер, да там есть лесбиянки, много сильных женщин, и даже с мускулатурой больше, чем у мужчин (и среди врагов тоже бывают крупные женщины с кувалдами).

Но общая мрачная атмосфера, реалистичный и жестокий сюжет, моральные выборы героев - это все просто на высшем уровне, и в играх такого сочетания жестокости, реалистичности мало встретишь. Когда в последний раз в играх убивали новом беременную женщину? Такое не встретишь. Игра шокирует. Я уж не говорю, что с Джоелем сделали. И это круто, что сюжет был непредсказуемый. Даже Элли лишилась 2 пальцев. После детского сюжета Анчартед 4, TLOU2 просто стал откровением, которое даже повестка не испортила в моих глазах

1
Сэр Френсис Дрейк

Судя по вашему посту, вы здравый адекватный человек, объясните, чем вас задело наличие транса и лесбиянок в тлоу2? Что изменило в вашем отношении к игре, какие чувства вы при этом. испытали?

0
dexxxx123

Ну собственно, после парада ХОВНА с game awards 2024 с их уё ГГ бабищами я уже все решил для себя, плойка и бокс отправляются в мусорку, пк остаётся для стратежек, а сам я полностью переключаюсь на свитч - свитч 2, где ещё выходят хорошие игры.

4
Шмоня Натанзон

СЖВ еврей в своем репертуаре.

3
Wolfenstein

вместо того чтоб слушать отзывы игроков - выключить комменты 🤣 правильной дорогой идут товарищи, скоро сами со своими трансгендами и ниггерами (так они сами себя называют) но нужно помнить что это меньшинства и покупать подобное уг тож будет меньшинство 🤌 вроде звучит просто но видно там заинтересованные лица платят больше рынка тк так стрелять себе в колено работая в убыток выглядит по меньшей мере странно

1
Капитан Баттхерт

По сравнению с Эббинатором все не так плохо. :)

1
Dess81

Единственное, что может спасти эту игру, если это будет грамотный соулс лайк уровня хотя бы Lies of P, не ниже. Тогда может быть еще можно как-то смириться с не очень, мягко говоря, героиней и каким-то странным сеттингом, попахивающим то ли Star Wars Outlwas, то ли Конкорд 2.

Но в любом случае это не похоже на игры Найти Дог. Лучше бы они Крэш Бандикут выпустили новый, я это говорю без шуток. После The Last of Us 2 с гипер-реалистичной графикой, физикой, анимациями и жутким сюжетом эта новая игра смотрится, как новая Стражи Галактики. И это очень нелепо. Это почти также нелепо, как после Elden Ring вышедшая игра про Роботов от Бабадзаки.

Мир сошел с ума. Многие смеются над Сони ,что у них похожие игры выходят, но лучше уж похожие игры, чем такие эксперименты. 4 года работы над игрой. Они могли бы сделать The Last of us 3, могли бы сделать Анчартед 5 (пусть и не с Дрейком, а новой героиней, ведь любят мужиков менять на девушек в играх). А тут очень сомнительный трейлер, где просто все не нравится мне, начиная от графики и героини, заканчивая и атмосферой и пафосом. Это все выглядит по-детски после серьезной атмосферы TLOU2.

Очень и очень жаль. Столько лет талантливой студии коту под хвост. Даже если это будет хороший лоулс-лайк, это все равно не то. Слишком сказочный сеттинг, слишком хорошие проекты были до этого и ожидания завышены.

1
Кей Овальд

Ну да, сразу понятно про что это будет.

0
BossyBat

Ну что, я поздравляю корпорации (отсылка) с разблокировкой ачивки "злые покупатели". Данная ачивка разблокирует потенциальным игрокам такой культовый предмет как "Измеритель черепа", а так же "Буклет с шаблонами цвета кожи".

Попытка сделать героиню лысой что б скрыть дреды и подправить тон кожи что б можно было спутать скажем с азиатами достойна похвалы, но к сожалению есть маленькое но...

*Достает измеритель черепа и другие необходимые в современном мире инструменты*

Диагноз ясен, ГГ - очередной негр... У чернокожих лицо более обезьяноподобное (это ФАКТ, а не оскорбление) и самое главное, у них очень выраженные губы, опять же как у древних людей.

0
StrelitziaReg

все открыто

0
Capacabana
1
StrelitziaReg Capacabana

кек

0
cthulhu42

Что нам показали в ролике. Какая то страшненькая, бритая баба, которая строит из себя такую крутую, аж смешно, базарит с такой то травмированной, одноглазой бабой, всё по чек листу, и берет контракт на известного актера индуса, который в итоге окажется хорошем, ведь нельзя сейчас негров и индусов плохими показывать. А дальше будет соулс лайк какой то. Ну ок. Вообще не впечатлило. И это блин закрывающий трейлер. Ну и название срань полная. Интергалактик блин. Это Бисти Бойз что ли?))))

0
Ой извините

Вполне симпотная, просто без волос. Вайб Джек из Масс Эффект. А почему все только на это внимание обратили, и всем пофиг на звездолет Порше?😂 Это, пожалуй, самая отвратная попытка впихнуть рекламу в игру в истории.🤦‍♀️

0
Влад Борщ111

Звездолет должен был быть от ягуар

0
Илья_Казаков_93

Не знаю, но многим трейлер понравился

0
Schong Di

Кумейл Нанджиани ещё там хех, лысая азиатка - опять сильная и независимая будет мужиков нагибать, ещё рассекает на корабле Porshe, реклама.

0
Влад Борщ111

На самом деле это прямое продолжение тлоу 2. Здесь Лев уже вырос (выросла?) и теперь летает на космическом корабле. =Да да, не удивляйтесь=

0
Чизбургер

Каловая студия, каловые игры. Одна из худших студий в индустрии.

-1
Pravdarub

Опять парад уродов.

-1