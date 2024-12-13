Игроки смеются над Naughty Dog: студия испугалась критики и отключила комментарии под трейлером Intergalactic на Youtube

Сегодня Sony и студия Naughty Dog представили новую игру Intergalactic: The Heretic Prophet, действие которой происходит в далеком будущем, а главной героиней выступит Джордан А. Мун, охотница за головами, оказавшаяся на Семпирии — планете, прервавшей связь с внешней вселенной сотни лет назад.
Игроки обнаружили, что Intergalactic: The Heretic Prophet стала единственной игрой с The Game Awards, у которой под трейлером с анонсом оказались закрыты комментарии. По всей видимости в Naughty Dog испугались критики, которой могли подвергнуться за очередной выбор персонажа со странной внешностью.
Тем не менее, несмотря на то, что студия попыталась создать цифровой вакуум, трейлер игры был выложен с открытыми комментариями на других каналах, например таких как IGN, что позволяет оценить то, как игроки действительно отнеслись к анонсу. Самые популярные комментарии:
Не могу дождаться ремастера через 2 года и ремейка через 4 года.
Она выглядит так, словно будет моделью в новой рекламе Jaguar.
Кто-то из Naughty Dog любит брить головы или что-то в этом роде? Я вижу эту закономерность.
Не могу дождаться чтобы поиграть в это на PS5, PS6, PS7 и, конечно же, в ремейк ремейка на ПК.
Sony: Naughty Dog спасите нас от катастрофы с Concord.
Нил Дранкманн: Подержи мою пони!
Увольнения когда?
Concord 2?
Наконец-то моя лесбиянка Вин Дизель отправится в космическую возню!
Naughty Dog отключили комментарии на своем канале, lmao.
По всей видимости студия не извлекла урока с The Last of Us: Part 2, которая тоже была встречена игроками крайне противоречиво из-за внешности Эбби и спорного сюжета игры.
Выход игры запланирован в 2026-м году на PS5.
Игра сама по себе то судя по описанию и трейлеру могла бы быть хорошей, если бы не Дракман и какая-то небинарная бритая личность в качестве главной героини на которую уже по трейлерам противно наблюдать
The Last of Us: Part 2 не помешало хорошо продаться, но игра изначально имела высокий кредит доверия благодаря первой части и серии Uncharted. В случае с новым проектом этот лимит доверия был сильно истощён из-за неоднозначного восприятия The Last of Us: Part 2. Как следствие, ситуация может повториться, как это было с Concord, Suicide Squad или Star Wars Outlaws. Люди теперь будут более тщательно оценивать игру, смотреть обзоры и думать, стоит ли её покупать, а не бежать оформлять предзаказ, как это было с The Last of Us: Part 2, когда многие до конца не понимали, чего ожидать.
Протагонист выглядит максимально спорно. Надеюсь, его образ ещё изменят, иначе создателям придётся пожинать плоды плохих продаж. Sony, как и Naughty Dog, уже несколько раз "выстрелили себе в ногу". Первая допустила выпуск Concord, а вторая сделала спорное решение с главными героинями в The Last of Us: Part 2.
Запас попыток у них, конечно, ещё есть — это не Ubisoft, которая сейчас балансирует на грани после серии провальных игр и рискует окончательно добить себя выходом Assassin's Creed Shadows. Sony не обанкротится из-за двух или трёх провалов, но их репутация может серьёзно пострадать. Это, в свою очередь, может каскадом сказаться на всём будущем компании. Главное — вовремя осознать ошибки и перестать наносить вред себе. Но когда это случится, остаётся только гадать: через один проект или через пять? Вопрос риторический.
И нечего добавить, всё чётко, кратко и понятно. Респект.
Ну так то вторая часть раза в 2 хуже продалась. При том что бюджет был раза в три больше. Тут вообще не понятно что будет.
Все на любителя. Лично меня даже повесткой вторая TLOU не смогла разочаровать. Да, там есть трансгендер, да там есть лесбиянки, много сильных женщин, и даже с мускулатурой больше, чем у мужчин (и среди врагов тоже бывают крупные женщины с кувалдами).
Но общая мрачная атмосфера, реалистичный и жестокий сюжет, моральные выборы героев - это все просто на высшем уровне, и в играх такого сочетания жестокости, реалистичности мало встретишь. Когда в последний раз в играх убивали новом беременную женщину? Такое не встретишь. Игра шокирует. Я уж не говорю, что с Джоелем сделали. И это круто, что сюжет был непредсказуемый. Даже Элли лишилась 2 пальцев. После детского сюжета Анчартед 4, TLOU2 просто стал откровением, которое даже повестка не испортила в моих глазах
Судя по вашему посту, вы здравый адекватный человек, объясните, чем вас задело наличие транса и лесбиянок в тлоу2? Что изменило в вашем отношении к игре, какие чувства вы при этом. испытали?
Ну собственно, после парада ХОВНА с game awards 2024 с их уё ГГ бабищами я уже все решил для себя, плойка и бокс отправляются в мусорку, пк остаётся для стратежек, а сам я полностью переключаюсь на свитч - свитч 2, где ещё выходят хорошие игры.
СЖВ еврей в своем репертуаре.
вместо того чтоб слушать отзывы игроков - выключить комменты 🤣 правильной дорогой идут товарищи, скоро сами со своими трансгендами и ниггерами (так они сами себя называют) но нужно помнить что это меньшинства и покупать подобное уг тож будет меньшинство 🤌 вроде звучит просто но видно там заинтересованные лица платят больше рынка тк так стрелять себе в колено работая в убыток выглядит по меньшей мере странно
По сравнению с Эббинатором все не так плохо. :)
Единственное, что может спасти эту игру, если это будет грамотный соулс лайк уровня хотя бы Lies of P, не ниже. Тогда может быть еще можно как-то смириться с не очень, мягко говоря, героиней и каким-то странным сеттингом, попахивающим то ли Star Wars Outlwas, то ли Конкорд 2.
Но в любом случае это не похоже на игры Найти Дог. Лучше бы они Крэш Бандикут выпустили новый, я это говорю без шуток. После The Last of Us 2 с гипер-реалистичной графикой, физикой, анимациями и жутким сюжетом эта новая игра смотрится, как новая Стражи Галактики. И это очень нелепо. Это почти также нелепо, как после Elden Ring вышедшая игра про Роботов от Бабадзаки.
Мир сошел с ума. Многие смеются над Сони ,что у них похожие игры выходят, но лучше уж похожие игры, чем такие эксперименты. 4 года работы над игрой. Они могли бы сделать The Last of us 3, могли бы сделать Анчартед 5 (пусть и не с Дрейком, а новой героиней, ведь любят мужиков менять на девушек в играх). А тут очень сомнительный трейлер, где просто все не нравится мне, начиная от графики и героини, заканчивая и атмосферой и пафосом. Это все выглядит по-детски после серьезной атмосферы TLOU2.
Очень и очень жаль. Столько лет талантливой студии коту под хвост. Даже если это будет хороший лоулс-лайк, это все равно не то. Слишком сказочный сеттинг, слишком хорошие проекты были до этого и ожидания завышены.
Ну да, сразу понятно про что это будет.
Ну что, я поздравляю корпорации (отсылка) с разблокировкой ачивки "злые покупатели". Данная ачивка разблокирует потенциальным игрокам такой культовый предмет как "Измеритель черепа", а так же "Буклет с шаблонами цвета кожи".
Попытка сделать героиню лысой что б скрыть дреды и подправить тон кожи что б можно было спутать скажем с азиатами достойна похвалы, но к сожалению есть маленькое но...
*Достает измеритель черепа и другие необходимые в современном мире инструменты*
Диагноз ясен, ГГ - очередной негр... У чернокожих лицо более обезьяноподобное (это ФАКТ, а не оскорбление) и самое главное, у них очень выраженные губы, опять же как у древних людей.
все открыто
кек
Что нам показали в ролике. Какая то страшненькая, бритая баба, которая строит из себя такую крутую, аж смешно, базарит с такой то травмированной, одноглазой бабой, всё по чек листу, и берет контракт на известного актера индуса, который в итоге окажется хорошем, ведь нельзя сейчас негров и индусов плохими показывать. А дальше будет соулс лайк какой то. Ну ок. Вообще не впечатлило. И это блин закрывающий трейлер. Ну и название срань полная. Интергалактик блин. Это Бисти Бойз что ли?))))
Вполне симпотная, просто без волос. Вайб Джек из Масс Эффект. А почему все только на это внимание обратили, и всем пофиг на звездолет Порше?😂 Это, пожалуй, самая отвратная попытка впихнуть рекламу в игру в истории.🤦♀️
Звездолет должен был быть от ягуар
Не знаю, но многим трейлер понравился
Кумейл Нанджиани ещё там хех, лысая азиатка - опять сильная и независимая будет мужиков нагибать, ещё рассекает на корабле Porshe, реклама.
На самом деле это прямое продолжение тлоу 2. Здесь Лев уже вырос (выросла?) и теперь летает на космическом корабле. =Да да, не удивляйтесь=
Каловая студия, каловые игры. Одна из худших студий в индустрии.
Опять парад уродов.