Игроки высмеяли Naughty Dog за присутствие главной героини Intergalactic на рождественской открытке

Naughty Dog, один из известных разработчиков игр, в последнее время столкнулся с масштабной негативной реакцией, связанной с выпуском первого трейлера Intergalactic: The Heretic Prophet. Фэндом обеспокоен тем, что разработчик теперь полностью погряз в DEI.
Недавно Naughty Dog оставили в Твиттере сообщение, в котором пожелали фанатам счастливых праздников с концепт-артом с участием главной героини Intergalactic. Из-за этого фанаты затроллили разработчика в разделе комментариев.
Хотя есть много фанатов, которые оценили поздравления и ответили с чувством юмора, некоторые отнеслись более негативно из-за присутствия главной героини Intergalactic: The Heretic Prophet. Кроме того, похоже, что компания скрывает такие комментарии, что показывает, что спор еще далек от завершения.
Настоящие комментарии находятся в скрытых ответах.
Некогда уважаемая студия, захваченная феминистками и соевыми мальчиками.
Увольте Нила и верните Эми Хениг, настоящего создателя Uncharted, The Last of Us и Jak and Daxter.
Вместо того, чтобы заниматься такой пропагандистской чушью (никто в Naughty Dog не верит в дух Рождества), как насчет того, чтобы сосредоточиться на создании игр, в которые геймеры захотят играть, пока у вас еще есть компания!
Через несколько лет мы будем праздновать закрытие вашей студии.
Добавил в закладки на случай, когда ваша студия загнётся.
Поклонники также указывают на то, что Тати Габриэль недавно опубликовала довольно спорную историю. Контекст и содержание истории почти подтвердили, что игра сосредоточена на DEI. Из-за этого начался еще один большой спор, и теперь фанаты также нацелились на Тати.
Весь этот спор, вероятно, выйдет из-под контроля, так как коэффициент дизлайков игры уже намного превзошел рекорд Concord. Мы уже видели, что происходит с играми с таким приемом, так что для Naughty Dog это выглядит не очень хорошо.
Ненависть постоянно растет, хотя мало что было раскрыто относительно самой игры. Геймеры — это фактическая аудитория игр, поэтому разработчики всегда должны сосредоточиться на их отзывах и на том, что они ценят.
в сидже была такая лысая Клэш (или как то так звали), но с неё хотя бы порофлить там можно было, с её фразочек, страшного вида и абилки
а тут просто лысая уродка хз для чего.
мало того, что все другие бабы на картинке тоже стрёмные до ужаса, то эта уже перебор
дракман, тебя лысые тётки возбуждают?
Откуда ты знаешь что там будет, если вообще еще игры даже нет? Не понимаю всего хейта когда даже игра еще не вышла
Человек изложил по порядку всё. Чего там непонятного?
Ну, на, вот тебе еще "красотка" но уже из Fable
P.s. Надеюсь эти повесточные "фикалини" провалятся с треском.
Ничего он не изложил. Только когда игра выйдет можно будет что то сказать
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Не знаю что игрокам не нравится, красивый мужик. На Брюса Уиллиса похож. // Роман Ульянов
Хз, из-за татуировок может думают, что он зэк какой-то
// Александр Ковалёв
Все эти феминисты и борцы с патриархатом в играх и фильмах на самом деле оказывают женщинам медвежью услугу, ведь когда они форсят сильных и независимых героинь, которые одной левой разматывают противников-мужчин, то тем самым в головы аудитории закладывается идея о том, что женщина физически якобы ничем не уступает мужчинам и ее боевые навыки могут быть сопоставимы с мужскими. Идея эта очевидно ложная и ее последствия уже проявляются в том, что девахи на западе начинают верить в себя до такой степени, что вступают в открытые физические конфликты с мужчинами, результатом чего становятся разбитые женские лица, изнасилования, больничные койки и уголовные дела на ровном месте. А страдающие в этих замесах дамочки горестно недоумевают: как же так? Ведь в кино и в играх героини-женщины так легко справлялись с мужчинами, что же в реальности пошло не так? А в реальности в том-то и дело, что даже у самой натренированной и физически развитой женщины практически нет шансов в драке против самого последнего дрыща, не говоря уже о среднестатистическом мужчине. И вот этими глупыми и вредными сказками такие Дракманы кормят аудиторию, подогревая в женщинах ложное чувство защищенности и всемогущества. По своим последствиям такая пропагандистская стратегия является чистейшим женоненавистничеством.
Судя по арту, они сами ещё не конца определились насколько инклюзивным должно быть чучело которое они нарисовали.
Ноти доги уже не те, вот раньше, при упоминании их новой игры, люди знали на 150%, что выйдет шедев, а сейчас, одно упоминание и вид главной героини. Все портит
Эбби обнимает Джоэла))) Тот кто делал открытку в курсе, что она его клюшкой зах..рила?
Игра это своего рода опера. Тебе могут в титрах все ключевые персы выйти и поклониться
А кто-то звездоболил, что на Западе более снисходительно относятся к повесточке
так коменты же на русском, или ты не читал текст выше ))
Это перевод комментов
Скажи что это у тебя троллинг и это сарказм был? А то мне страшно.
Сейчас понабегут "защитники" этого... Вон, один уже объявился Константин335))
Щас эта недоактриса и нил дуракман скажут, что сообщество невероятно токсичное. Хотя есть надежда, что это новая игра и таких восторгов как с сиквелом ластухи уже не будет. Конечно преданные поклонники побегут играть и будут орать во всю глотку, что на ПК и Xbox этой игры нет, вот вы и беситесь😂 классика
Клиент хочет видеть в играх красивых персонажей.
Либо так, либо закрывайтесь, а пытаться обмануть природу дело бесполезное.
как говориться - "в семье не без уродов", их уже два на открытке
Так это джеки чан в молодости // Seryoga Victorovich
Жена Дракмана просто просила его активнее пиарить её девушку)
Еще бы автор поста пояснил, что это за DEI.
Ну если игра будет нормальная - надежда останется на мододелов!)
У него кордицепс на плече?
Лишай
А причем тут повестка? Актриса выглядит точно так же на некоторых снимках. С добрым утром народ. Такая прическа сделана скорее всего из-за профессии гг. Я прям орирую с повесточников). Типо баба, которая не соответствует вашим стандартам-это повестка, но то, что гг игры сильная и независимая, то это другое? Чё за двойные стандарты?)
Короче, баба сидит и мужик, не понятно!
Короче, ложкой сидит жрёт гoвнo,
....
Игра еще даже не вышла, какие игроки? Просто горящая масса)
Вот вот, еще ничего не знают о игре, а у них уже провал
обычная практика на PG - monk70 и его братья по разуму будут еще очень долго фармить один и тот же хейт контент
Зайди на любой сайт и этот ужас везде "хейтят" и за дело.
Игру не кто не засирает а засирают ГГ. Просто будь внимателен следующий раз.
Не провал а недовольство людей происходящим. Ты можешь и сам открыть твиттер и там больше половины негативных комментов. Какой смысл играть когда ты недоволен персонажем уже сейчас? От того что потом заявят что он хорошо вписался тебе легче не будет. Люди уже играли в одни из нас 2.
Какой смысл хейтить игру если еще ничего неизвестно? Может персонаж отлично впишется в игру, а может и нет. Но это будет понятно только когда игра выйдет
Тут уже ничего хорошего не вырисовывается.
Но это не повод раньше времени хейтить игру, может быть стоит дождаться выхода? А там если игра и правда плохая, тогда уже будет заслуженно. И еще стоит выделить жирным слова почти подтвердили, а почти не считается
В 99% подобных случаях результат предсказуем и подтверждён. не надо каждый раз лизать какашку и надеется "о, щас то она станет вкусной!".
Да на игру всем посрать тут дело в ГГ
Я не видел, чтобы вы осуждали воукнутых, когда они хейтили Stellar Blade до релиза