Игроки высмеяли Naughty Dog за присутствие главной героини Intergalactic на рождественской открытке

Naughty Dog, один из известных разработчиков игр, в последнее время столкнулся с масштабной негативной реакцией, связанной с выпуском первого трейлера Intergalactic: The Heretic Prophet. Фэндом обеспокоен тем, что разработчик теперь полностью погряз в DEI.

Недавно Naughty Dog оставили в Твиттере сообщение, в котором пожелали фанатам счастливых праздников с концепт-артом с участием главной героини Intergalactic. Из-за этого фанаты затроллили разработчика в разделе комментариев.

Хотя есть много фанатов, которые оценили поздравления и ответили с чувством юмора, некоторые отнеслись более негативно из-за присутствия главной героини Intergalactic: The Heretic Prophet. Кроме того, похоже, что компания скрывает такие комментарии, что показывает, что спор еще далек от завершения.

Настоящие комментарии находятся в скрытых ответах.

Некогда уважаемая студия, захваченная феминистками и соевыми мальчиками.

Увольте Нила и верните Эми Хениг, настоящего создателя Uncharted, The Last of Us и Jak and Daxter.

Вместо того, чтобы заниматься такой пропагандистской чушью (никто в Naughty Dog не верит в дух Рождества), как насчет того, чтобы сосредоточиться на создании игр, в которые геймеры захотят играть, пока у вас еще есть компания!

Через несколько лет мы будем праздновать закрытие вашей студии.

Добавил в закладки на случай, когда ваша студия загнётся.

Поклонники также указывают на то, что Тати Габриэль недавно опубликовала довольно спорную историю. Контекст и содержание истории почти подтвердили, что игра сосредоточена на DEI. Из-за этого начался еще один большой спор, и теперь фанаты также нацелились на Тати.

Весь этот спор, вероятно, выйдет из-под контроля, так как коэффициент дизлайков игры уже намного превзошел рекорд Concord. Мы уже видели, что происходит с играми с таким приемом, так что для Naughty Dog это выглядит не очень хорошо.

Ненависть постоянно растет, хотя мало что было раскрыто относительно самой игры. Геймеры — это фактическая аудитория игр, поэтому разработчики всегда должны сосредоточиться на их отзывах и на том, что они ценят.